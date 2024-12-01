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اقتصاد

تحديث الصناعة: تأهيل مزارع النباتات الطبية والعطرية بمحافظتى المنيا وأسيوط

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

في إطار التعاون المثمر والبناء بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من قرض البنك الدولي وفيما يخص مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد، تم تأهيل مزارع النباتات الطبية والعطرية بمحافظتى المنيا وأسيوط للحصول على شهادة الجلوبال جاب والتى تساعد المزارع فى التوافق مع متطلبات الزراعة النظيفة وتساعد فى التصدير وفتح أسواق جديدة.

 

زيارة 16 مزرعة بقرى مراكز المنيا وأبو قرقاص وسمالوط ومطاى بمحافظة المنيا

 

 وقال مركز تحديث الصناعة، انه تم زيارة 16 مزرعة بقرى مراكز المنيا وأبو قرقاص وسمالوط ومطاى بمحافظة المنيا وتمت زيارة 14 مزرعة بمراكز أبنوب ومنفلوط بمحافظة أسيوط، حيث أكد المزارعون على اهتمامهم وجاهزيتهم للحصول على الشهادة.

 

 الشروط الواجب توافرها فى المزارع للحصول على شهادة الجلوبال جاب

 

وفى خلال الزيارات الميدانية للمزارع تم إستعراض الشروط الواجب توافرها فى المزارع للحصول على شهادة الجلوبال جاب وكيفية التوافق مع متطلبات الشهادة مع توضيح أهمية الشهادة فى اختراق الأسواق الخارجية والتسويق محليًا للشركات الكبرى وزيادة تنافسية المنتج المصرى.

 

 

تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

 

أطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة. 

 

ويتطلع مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد لمواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

 

ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعا صناعيا متخصصا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

 

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مركز تحديث الصناعة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر البنك الدولي مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد

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