ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ10 ملايين في 3 محافظات

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عناصر إجرامية بعدة محافظات بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة.. بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وعدد من مديريات الأمن قيام عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم.



وفى مديرية أمن المنوفية؛ ضبط ( عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته مضبوطات أبرزها (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح ابيض ).



كما تم ضبط ( عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السادات، وبحوزته مضبوطات أبرزها (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو – 400 قرص لعقار "ترامادول" المخدر - كمية لمخدر الشابو).





ضبط كميات من المخدرات بالمنوفية والبحيرة والإسكندرية بـ 10 ملايين

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الهيروين وزنت 12,5كيلو جرام – طبنجة).



كما ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته مضبوطات أبرزها (19 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2000 قرص مخدر لعقار "التامول").



وفى مديرية أمن الإسماعيلية؛ ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (5 كيلو جرامات لمخدر الآيس "الشابو").



وفى مديرية أمن البحيرة؛ ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته مضبوطات أبرزها (14 كيلو جرام لمخدر الحشيش).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (10 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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