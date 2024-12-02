الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ10 ملايين في 3 محافظات

ضبط 7 عناصر إجرامية
ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بالمنوفية

 ضبطت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عناصر إجرامية بعدة محافظات بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة.. بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه
 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وعدد من مديريات الأمن قيام عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم.
 

 

وفى مديرية أمن المنوفية؛ ضبط ( عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته مضبوطات أبرزها (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح ابيض ).
 

كما تم ضبط ( عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السادات، وبحوزته مضبوطات أبرزها (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو – 400 قرص لعقار "ترامادول" المخدر - كمية لمخدر الشابو).



ضبط كميات من المخدرات بالمنوفية والبحيرة والإسكندرية بـ 10 ملايين 

 وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الهيروين وزنت 12,5كيلو جرام – طبنجة).
 

كما ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته مضبوطات أبرزها (19 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2000 قرص مخدر لعقار "التامول").
 

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي سائق على سيدة بالشرقية

إصابة طالب في مشاجرة مع زميله داخل مدرسة بحدائق أكتوبر

وفى مديرية أمن الإسماعيلية؛ ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (5 كيلو جرامات لمخدر الآيس "الشابو").
 

وفى  مديرية أمن البحيرة؛  ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته مضبوطات أبرزها (14 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
 

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة  (10 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك  إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار في المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قسم شرطة ثان المنتزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر قطاع مكافحة المخدرات متجرى المواد المخدرة مخدر الحشيش

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي سائق على سيدة بالشرقية

إصابة طالب في مشاجرة مع زميله داخل مدرسة بحدائق أكتوبر

ضبط 15 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط 7 شركات ومكاتب بدون ترخيص للنصب بزعم تنظيم برامج سياحية للحج والعمرة

الداخلية: تشغيل وحدة جوازات متنقلة في الإسكندرية دون التقيد بمحل الاقامة

ضبط 24 طن دقيق طن مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

هجرة غير شرعية وتزوير المستندات الأبرز، أمن المنافذ يحرر 86 قضايا متنوعة في 48 ساعة

فحص 46 سائقا للكشف عن المخدرات وضبط 30 بلطجيا وهاربا من المراقبة

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 - 12 - 2024

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

وزير الشئون النيابية يعلن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة

منوعات

المزيد

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

بنفس سيناريو أفلام هوليود، سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن بحيرة طبرية تثير القلق، والنشطاء يربطونها بظهور المسيح الدجال

الشرطة التركية تقتحم منزلا لإيقاظ مالكه من النوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاثنين في الأسواق؟

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام من مباريات الزمالك وغزل المحلة قبل موقعة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين

دار الإفتاء توضح حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية