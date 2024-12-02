الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي سائق على سيدة بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة باستخدام قطعة معدنية بالشرقية.



فيديو تعدي سائق على سيدة بالشرقية

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة باستخدام قطعة معدنية بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.



وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - له معلومات جنائية) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات بينه وبين السيدة بسبب الميراث وحضانة أطفال شقيقه " المتوفى" وقيامه بالتعدي عليها بالضرب باستخدام العكاز المعدني الخاص به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



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