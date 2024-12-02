إصابة طالب في مشاجرة مع زميله داخل مدرسة بحدائق أكتوبر

أصيب طالب فى مشاجرة مع زميله داخل مدرسة بمنطقة حدائق أكتوبر.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية ، ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعدي طالب بإحدى المدارس على طالب آخر مُحدثًا إصابته بالوجه.

مشاجرة داخل مدرسة فى حدائق أكتوبر

وبالفحص تبين حضور موظف إلى قسم شرطة حدائق أكتوبر وبصحبته نجله “طالب بإحدى المدارس”، 12 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وجرح قطعى بالوجه وقرر بتضرره من طالب 15 سنة، بذات المدرسة لقيامه بالتعدي عليه وإحداث إصابته.



وباستدعاء المشكو في حقه وبصحبته والده، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجرة تعدى على إثرها على المجنى عليه بالضرب باستخدام “ملزمة” كانت بحوزته وإحداث إصابته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

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