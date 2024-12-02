افتتاح سوق جديد للمزارعين بميدان المنشية في الإسكندرية (صور)

افتتحت محافظة الإسكندرية اليوم سوقا جديدا من أسواق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بنطاق حي الجمرك بمنطقة المنشية خلف الجندى المجهول أمام جامعة سنجور.

ويأتى ذلك فى إطار التوسع بإقامة سوق المزارعين لليوم الواحد فى شتى دوائر المحافظة والبيع بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عليهم وشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة.

وأكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن بعد ما شهده سوق اليوم الواحد من استحسان وإقبال من المواطنين تم التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية على تنظيم وإقامة سوق اليوم الواحد على مدار أيام الأسبوع في العديد من الأحياء.

كما أوضح محافظ الإسكندرية أن تجربة أسواق اليوم الواحد هي الأولى من نوعها في الإسكندرية، لتوفير المنتجات الزراعية مباشرة من الأرض للمستهلك؛ حيث يضم السوق ٣٠ منفذا لبيع السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات وبنسب خصم ٢٠%.

محافظة الإسكندرية تفتتح سوقا جديدا لليوم الواحد بمنطقة المنشية

وقال محافظ الإسكندرية إنه سيقام سوق اليوم الواحد بنطاق حي شرق خلف محطة قطار سيدي جابر أسبوعيا يومي السبت والأحد، وسيقام بنطاق حي الجمرك يوم الإثنين خلف الجندي المجهول أمام جامعة سنجور، وبنطاق حي غرب يوم الثلاثاء في شارع الإسناوي - الورديان والبيهقي، ويوم الأربعاء بنطاق حي منتزة ثان بالمندرة، والخميس بنطاق حي منتزة أول بشارع محمد نجيب بجوار كمال سعد، هذا بالإضافة إلى استمرار سوق محطة الرمل خلف سينما أمير نطاق حي وسط يوم الخميس.

ومن المقرر إقامة هذه الأسواق على نطاق الأحياء وفي الأماكن المحددة بشكل أسبوعي، كما ثمن التعاون المثمر بين جميع الجهات المشاركة لاستمرار نجاح سوق اليوم الواحد.

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