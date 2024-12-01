جهود "البيئة" بالتعاون مع "التموين" لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لمصانع السكر

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جهود وزارة البيئة لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لمصانع السكر من حيث الاجراءات الحالية والمستقبلية والعقبات ومقترحات التغلب عليها.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع وزير التموين الدكتور شريف فاروق لمناقشة أطر التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات حماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة في قطاع الصناعات الغذائية ولا سيما تنفيذ خطط مشتركة للإصحاح البيئي لمصانع السكر.

منحة إسبانية لمصانع السكر للتحكم في التلوث الصناعي

وقالت وزيرة البيئة: إنه تمت الموافقة علي المنحة الإسبانية لمصانع السكر "نصف مليون يورو"، بهدف إنشاء برج تبريد بمصنع سكر أرمنت لجزء من مياه التبريد، والذي أثبت نجاحه، بتمويل من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة EPAP، وجاري دارسة إنشاء برج آخر ورفع كفاءة الأبراج القديمة.

وأشارت إلى أنه جارى دراسة تعميم تجربة إنشاء برج تبريد جديد بكل مصنع، حيث تقدمت ثلاث شركات بإستمارات الي مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP (قوص – إدفو – نجع حمادي) كمرحلة أولى، كما تم الاستعانة بخبراء دوليين لتقييم الموقف البيئي ووضع تلك المقترحات.

كما تطرقت وزيرة البيئة إلى استعراض الوضع الراهن لمياه الصرف الصناعى بمصانع السكر، حيث تتضمن كافة المصانع محطات معالجة للصرف الصناعي وتعمل بكفاءة، ويتم المتابعة الدورية لتلك المحطات حتى تتطابق مع المعايير البيئية واعادة استخدامها بالكامل، كما أنه جاري دراسة الالتزام بفصل مسارات الصرف الصناعي عن مياه التبريد كخطوة أساسية.

كما تمت مناقشة الوضع البيئي لمصنع سكر أبو قرقاص "تلوث مصرف المحيط"، وذلك بناء على التكليفات الرئاسية في هذا الشأن، حيث تم تنفيذ وحدة تجفيف الفيناس وأثبتت فاعليتها ومنع وصول الفيناس إلى مصرف المحيط، وتمت مناقشة المشاكل الموجودة حاليًّا بالمصنع ومقترحات التغلب عليها.

استخدام وقود الباجاس الناتج عن مخلفات قصب السكر لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي

كما اتفق الوزيران على أهمية استغلال وقود الباجاس، الناتج عن مخلفات قصب السكر، لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين الأداء البيئي.وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدين على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لمصانع السكر لتحويل الباجاس إلى وقود حيوي، مشيرين إلى أهمية تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة لدعم الاقتصاد الأخضر، وتعظيم الاستفادة من الباجاس كمنتج اقتصادي.

كما تم استعراض إجراءات الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة للاستفادة من الباجاس كوقود بمصانع السكر، حيث قام برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، بعمل دراسة متكاملة لشركة أبو قرقاص إحدى شركات السكر والصناعات التكاملية، لاستخدام مادة الباجاس كوقود في حالة استبدال الغلايات الحالية بغلايات أخرى، ذات كفاءة عالية، والتي تعمل بتكنولوجيا تتناسب مع حرق مادة الباجاس، بدلًا من الغاز الطبيعي دون أى أضرار على البيئة.

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