السبت 30 نوفمبر 2024
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محافظات

التضامن والبيئة يبحثان أفكار ومشروعات جديدة بالوادي الجديد

تضامن الوادي الجديد،
تضامن الوادي الجديد، ڤيتو

استقبل محمد منير العديسي مدير عام مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بمقر المديرية وفد وزارة البيئة المتمثل في محمد مصطفى محمد ممثل مكتب وزيرة البيئة واسلام محمد محمد مدير عام شئون الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة وعصام إبراهيم محمد مدير التوعية البيئية بقطاع الفروع.

استهل العديسي، اللقاء بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين في ضوء ضرورة الاهتمام بالبعد البيئي لتحقيق استراتيجية مصر ٢٠٣٠.

وأشار مدير عام التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، إلى تبادل الحديث بين الأطراف في أهمية دور شركاء التنمية من الجمعيات الأهلية  في دعم جهود الحكومة المصرية لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، مما يجعل مصر نموذجًا يُحتذى به في تنفيذ المشروعات الريادية على المستوى الإقليمي في مجال الحفاظ على البيئة.

وأكد العديسي، أن اللقاء أسفر عن الإتفاق على عقد ندوات توعوية يتم من خلال تبادل العديد من الأفكار والمشروعات الجديدة وكيفية تطبيقها على أرض محافظة الوادي الجديد، لافتًا إلى  نقاط المناقشة الهامة منها:

إعادة تدوير المخلفات

إعادة تدوير مخلفات النخيل

زيادة زراعة الأشجار بالطرق للتخفيف من درجات الحرارة في الصيف

التمكين الاقتصادي البيئي 

كتابة المشروعات البيئية في الجمعيات الأهلية.

يذكر أن الزيارة برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي في ظل التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة البيئة وبتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

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