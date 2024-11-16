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حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل أصاب ربة منزل بعاهة مستديمة في باب الشعرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لربة منزل وإصابة شقيقها في مشاجرة بباب الشعرية.


وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة التعدى بالضرب بعصا شوم على المجنى عليها (م.ا) ربة منزل وإصابة شقيقها (ا.ا) عامل،  ما أسفر عن أحداث عاهة مستديمة لها فى مفصل يدها بنسبة 10% بسبب خلافات بين المتهم وشقيق المجني عليها.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين واصابة ربة منزل.

 

وبالانتقال لمحل البلاغ تبين إصابة عامل وشقيقته وتم نقلهما إلى المستشفى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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محكمة جنايات القاهرة باب الشعرية النيابة العامة

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