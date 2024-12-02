شريف فتحي أمام النواب: ننسق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام الاستثمار السياحي

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إنه يجب التعامل مع القطاع السياحي بفكر استثماري وليس فكر عقاري.

بيان وزير السياحة أمام مجلس النواب

جاء ذلك أثناء إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن استراتيجيات تعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية.

جهود القطاع السياحي في توفير العملة الصعبة

وأشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي له عوائد مباشرة وغير مباشرة مثل فرص العمل ودفع الضرائب والعوائد الدولارية من العملة الصعبة.

التنسيق بين كافة الجهات لدعم القطاع السياحي

أوضح وزير السياحة، أنه يتم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل دعم الاستثمار في القطاع السياحي.

مبادرة الـ50 مليار جنيه أثبتت نجاحها في دعم القطاع السياحي

ولفت الوزير، إلى أن مبادرة الـ50 مليار جنيه أثبتت نجاحها في دعم القطاع السياحي سواء في بناء غرف جديدة أو تحديث الغرف، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار السياحي.

تحديد وتحديث الرسوم وبدلات الانتفاع على المستثمرين في القطاع السياحي

وأعلن وزير السياحة، العمل على تحديد وتحديث الرسوم وبدلات الانتفاع على المستثمرين والإسراع في الموافقات، قائلًا: نعمل على 3 ملفات للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة لإقرار تحسينات في هذا الملف.

وأكد شريف فتحي، أن السياحة النيلية أهم الملفات التي تركز عليها الحكومة بما يساهم في زيادة حجم الاستثمار، ومساهمة المنتج في توفير مزارات جديدة في شمال ووسط الصعيد.

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