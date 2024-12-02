بدء جلسة النواب لمواصلة مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والاستماع لبيان وزير السياحة

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ وإقرار مواد الإصدار في جلسة الأمس.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

سريان قانون الضمان الاجتماعي على رعايا الدول المقيمين في مصر

وتتضمن مواد الإصدار سريان القانون على رعايا الدول المقيمين في مصر، وصدور اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر.

تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، ومادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

حق المقيمين بمصر في الدعم النقدي

(المادة الثانية)

يسري هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.

المادة الثالثة

تؤول أرصدة الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

إلغاء قانون الضمان الاجتماعي

(المادة الرابعة)

يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.

موعد صدور لائحة قانون الضمان الاجتماعي

(المادة الخامسة)

يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما تشهد اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاستماع إلى بيان وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية.

خطط تحسين جودة المنشآت الفندقية

ويعرض وزير السياحة، أمام مجلس النواب، خطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية.

جهود تطوير المشروعات الأثرية

كما يتطرق وزير السياحة والآثار في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.

إحالة بيان وزير الطيران المدني للجان المختصة بمجلس النواب

ومن المقرر بعد عرض بيان وزير السياحة والآثار أمام مجلس النواب، أن يتم إحالته إلى لجنة السياحة والطيران المدني، لدراسته وإعداد تقرير بشأن للعرض على المجلس.

مشاركة وزير الطيران في مناقشة البيان أمام اللجنة المختصة

كما يدعو رئيس مجلس النواب، لجنة السياحة والطيران المدني، لعقد اجتماع يشارك فيه الوزير، كما يحق لأعضاء المجلس من خارج اللجنة المشاركة في الاجتماعات، لصياغة البيان الذي يعرض على المجلس بعد ذلك.

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