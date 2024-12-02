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سياسة

اليوم، مجلس النواب يستمع لبيان وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار،
وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، فيتو

تشهد اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاستماع إلى بيان وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية.

خطط تحسين جودة المنشآت الفندقية

ويعرض وزير السياحة، أمام مجلس النواب، خطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية.

جهود تطوير المشروعات الأثرية

كما يتطرق وزير السياحة والآثار في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.

 

إحالة بيان وزير الطيران المدني للجان المختصة بمجلس النواب

ومن المقرر بعد عرض بيان وزير السياحة والآثار أمام مجلس النواب، أن يتم إحالته إلى لجنة السياحة والطيران المدني، لدراسته وإعداد تقرير بشأن للعرض على المجلس.

مشاركة وزير الطيران في مناقشة البيان أمام اللجنة المختصة

كما يدعو رئيس مجلس النواب، لجنة السياحة والطيران المدني، لعقد اجتماع يشارك فيه الوزير، كما يحق لأعضاء المجلس من خارج اللجنة المشاركة في الاجتماعات، لصياغة البيان الذي يعرض على المجلس بعد ذلك.

ضوابط إلقاء وزراء الحكومة البيانات أمام مجلس النواب

يأتي ذلك تفعيلا لما نصت عليه المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على النحو التالي: يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. 

 

فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فورًا أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.

 

وشارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مؤخرا كضيف شرف، في فعاليات الاحتفال بذكرى مرور 200 عام على تأسيس المتحف المصري بمدينة تورينو بدولة إيطاليا، بحضور اليساندرو جولي وزير الثقافة الإيطالي، وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة الإيطالية والدولية ومديري المتاحف الإيطالية والعالمية. 

وجاءت مشاركة وزير السياحة والآثار في هذه الفعالية تلبية لدعوة وزير الثقافة الإيطالي، كما حضر الفعالية السفير بسام راضي سفير مصر في دولة إيطاليا، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وإيفيلينا كريستالين رئيسة المتحف المصري بتورينو، والدكتور كريستيان جريكو مدير المتحف المصري بتورينو، والدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة. 

 

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