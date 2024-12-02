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أخبار مصر

تداول 16 ألف طن و869 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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 تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، حركة تداول الحاويات بموانئ البحر الأحمر وشدد على أهمية العمل على تقديم أفضل خدمة لخطوط الملاحة لتشجيعها وتقديمها بأسرع وقت وأقل تكلفة. 

 

11 سفينة على موانئ البحر الأحمر 

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 869 شاحنة و116 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 433 شاحنة و98 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 436 شاحنة و18 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما تغادر السفينتين Alcudia Express وعمان، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية ودليلة، كما تم تداول 2700 طن بضائع و285 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1755 راكبا بموانيها.

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات حركة الواردات

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