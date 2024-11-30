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أخبار مصر

الطرق والكبارى تكشف حقيقة غلق الطريق الدائري كليا لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي

الطريق الدائري
الطريق الدائري
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نفت الهيئة العامة للطرق والكباري ماتردد بشأن وجود غلق كلي للطريق الدائري، لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي.

 

غلق الطريق الدائري 

أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري أن هذا الخبر عار تمام من الصحة، وأن الطريق الدائري 
بالكامل مفتوح أمام حركة المرور، ماعدا منزل الطريق الدائري "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن– المريوطية)، والذي تم غلقه  لمدة 7 أيام ابتداءً من الساعة 7 صباح اليوم السبت الموافق 30/ 11/ 2024 وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بتوسعة الطريق الدائرى أعلى منزل الطريق الدائرى لمنطقة الرماية.

وتابعت: تم  تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق (صفط اللبن –المريوطية)، وترغب بالسير باتجاه المنزل المؤدي إلى ميدان الرماية تقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائرى في اتجاه طريق الواحات، ثم النزول يمينًا لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات)، فى اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى، ثم النزول يمينًا مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوى فى اتجاه ميدان الرماية.

واختتمت: كما يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتعيين الخدمات المرورية اللازمة مع قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بوضع المساعدات الفنية وجميع اللافتات الإرشادية بنطاق الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين، وكذلك اللوحات الإرشادية لزوم اتباع التحويلات المرورية.

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