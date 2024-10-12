السبت 12 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

هيئة الطرق والكبارى تعلن دخول هذه المشروعات الخدمة رسميا

طرق وكبارى
طرق وكبارى
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أعلنت هيئة الطرق والكبارى دخول عدد من مشروعات الخدمة رسميا بعد افتتاح الرئيس لها بشكل رسمى اليوم السبت.

مشروعات الطرق والكبارى 

وعلى رأس هذه المشروعات 6 كباري أعلي المزلقانات (كوبري أعلى مزلقان الصيرفي بمحافظة البحيرة - كوبري أعلى مزلقان قويسنا بمحافظة المنوفية - كوبري أعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا -كوبري أعلى مزلقان المضيق بمحافظة أسوان - كوبري أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان وكوبري أعلى مزلقان أبوحمص بمحافظة البحيرة والذي تم افتتاحه عبر  الفيديو كونفرانس).

-   3 كباري علوية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في نطاق محافظة البحيرة، كوبرى كفر الدوار  وكوبري كنج عثمان وكوبري جنبواي، والذي تم افتتاحه عبر الفيديو كونفرانس.

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