هيئة الطرق والكبارى تعلن دخول هذه المشروعات الخدمة رسميا
أعلنت هيئة الطرق والكبارى دخول عدد من مشروعات الخدمة رسميا بعد افتتاح الرئيس لها بشكل رسمى اليوم السبت.
مشروعات الطرق والكبارى
وعلى رأس هذه المشروعات 6 كباري أعلي المزلقانات (كوبري أعلى مزلقان الصيرفي بمحافظة البحيرة - كوبري أعلى مزلقان قويسنا بمحافظة المنوفية - كوبري أعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا -كوبري أعلى مزلقان المضيق بمحافظة أسوان - كوبري أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان وكوبري أعلى مزلقان أبوحمص بمحافظة البحيرة والذي تم افتتاحه عبر الفيديو كونفرانس).
- 3 كباري علوية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في نطاق محافظة البحيرة، كوبرى كفر الدوار وكوبري كنج عثمان وكوبري جنبواي، والذي تم افتتاحه عبر الفيديو كونفرانس.
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