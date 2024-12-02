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اقتصاد

"ثروة للتأمين" و"ثروة حياة" تحققان صافي أرباح يتجاوز 152 مليون جنيه

الرئيس التنفيذى لشركة
الرئيس التنفيذى لشركة كونتكت والعضو المنتدب

 أعلنت شركتا " ثروة للتأمين وثروة حياة "، التابعتان لمجموعة " كونتكت المالية القابضة "، عن تحقيق أداء مالي استثنائي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث بلغ إجمالي صافي الأرباح المجمعة للشركتين ١٥٢,٣٧ مليون جنيه مصري، مدعومًا بنمو كبير في الأقساط المكتتبة وصافي الأرباح، إلى جانب تعزيز الملاءة المالية. 

وحسب البيان الذي أصدرته مجموعة " كونتكت المالية القابضة " صباح اليوم أن هذه النتائج تعكس التزام الشركتين بتقديم حلول مبتكرة تدعم تطلعات العملاء وترسخ مكانتهما كأحد أبرز اللاعبين في قطاع التأمين المصري.

 

مؤشرات الأداء المالي

 وقال البيان إن " ثروة للتأمين " حققت نموًا استثنائيًا في جميع مؤشرات الأداء المالي، حيث  ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة ٣٩,٦٪ ليصل إلى ٨٦٤,٣٣ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٦١٩,١٦ مليون جنيه مصري في ٢٠٢٣، كما تضاعف صافي الأرباح بشكل ملحوظ بنسبة ٢٧٧٪ ليبلغ ١٠١,٥٧ مليون جنيه مصري - منها أرباح اكتتابية فاقت 34 مليون جنيه - مقارنة بـ ٢٦,٩٢ مليون جنيه مصري صافي أرباح في العام السابق، كما واصلت الشركة تحسين كفاءتها التشغيلية، حيث انخفضت النسبة المجمعة (Combined Ratio) إلى ٩٣٪ مقارنة بـ ١٠٠٪ في ٢٠٢٣، مما يؤكد التحسن في إدارة المخاطر وضبط التكاليف التشغيلية.

 

استثمارات الشركة وإجمالي التعويضات المسددة

وكشف البيان أن إجمالي التعويضات المسددة خلال  ٢٠٢٤ بلغ نحو ٣٢٣ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٢٠٧ ملايين جنيه مصري في ٢٠٢٣، ما يعكس التزام الشركة القوي بتلبية التزاماتها تجاه العملاء. 

وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة ٧٠٪ ليصل إلى ٢٤٣ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ١٤٣ مليون جنيه مصري في العام السابق. كما قفزت إجمالي أصول الشركة إلى ١,١٩ مليار جنيه مصري مقارنة بـ ٧٥٨ مليون جنيه مصري في ٢٠٢٣، كما شهدت استثمارات الشركة نموًا ملحوظًا بنسبة 38%، حيث ارتفعت إلى 676,67 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 488,84 مليون جنيه مصري في 2023، مما يعكس استراتيجيتها الاستثمارية الناجحة.

 

وتعليقا على نتائج ثروة للتأمين، قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة " ثروة للتأمين " أن النتائج التي حققتها الشركة هذا العام تُعد نقطة تحول في مسيرتنا، مع تسجيل صافي أرباح تجاوز ١٠١ مليون جنيه ونمو الأقساط المكتتبة بنسبة تقارب ٤٠٪، مضيفًا، أن هذه الإنجازات هي انعكاس مباشر لاستراتيجيتنا المبتكرة وكفاءة فريق العمل الذي يعمل الآن على تعزيز هذه النجاحات عبر إطلاق منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء في ظل التطورات الاقتصادية.

 

ارتفع صافي الأرباح والتأمين

 كما كشف البيان أن شركة "ثروة حياة" شهدت نموًا متميزًا في أدائها المالي، حيث سجلت إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة ١,٠١٨ مليار جنيه مصري، بزيادة نسبتها ٥٥٪ مقارنة بـ ٦٥٨ مليون جنيه مصري في ٢٠٢٣. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة ٤٦٪ ليصل إلى ٥٠,٨ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٣٤,٩ مليون جنيه مصري في العام السابق.

 وأشار البيان إلى أن التعويضات المسددة ارتفعت بشكل كبير لتبلغ ٥٧٠ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٣٠٠ مليون جنيه مصري في ٢٠٢٣، مما يعكس استجابة الشركة السريعة لاحتياجات عملائها. وارتفع فائض التأمين إلى ٦٦,١٥ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٤٩,٩٧ مليون جنيه مصري في ٢٠٢٣.

 كما بلغت إجمالي أصول الشركة ٩٦٤ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٦٢٩ مليون جنيه مصري في العام السابق، مما يعزز من متانة مركزها المالي.

 

حلول مبتكرة تناسب احتياجات العملاء

وفي تعليقه على أداء الشركة، أكد رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة "  ثروة حياة " إن تحقيق أقساط مكتتبة بقيمة تتجاوز المليار جنيه لأول مرة في تاريخ الشركة هو شهادة على التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تناسب احتياجات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق صافي أرباح بقيمة ٥٠,٨ مليون جنيه يمثل خطوة نوعية في طريق نمونا، ونركز حاليًا على استدامة هذا النجاح عبر تعزيز تجربة العملاء وتوسيع خدماتنا التأمينية."

 

استدامة النمو عبر دعم شركاتنا التابعة

ومن جانبه قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة “ كونتكت المالية القابضة:”إن الأداء القوي لشركتي " ثروة للتأمين وثروة حياة " يعكس قوة استراتيجيتنا واستثمارنا المستمر في تطوير البنية التحتية وخدمة العملاء. نحن فخورون بتحقيق إجمالي أرباح تجاوز ١٥٢مليون جنيه، مع أصول مجمعة تجاوزت ٢,١٥٥ مليار جنيه. 

وتابع زعتر: أن هذه الأرقام ليست مجرد نتائج مالية، بل دليل على التزامنا بخلق قيمة حقيقية لجميع شركائنا، سواء كانوا عملاء، أو مساهمين."

سعيد زعتر الرئيس التنفيذي
سعيد زعتر الرئيس التنفيذي

وأضاف زعتر أن استراتيجيتنا تركز على استدامة النمو عبر دعم شركاتنا التابعة لتعزيز الابتكار وتوسيع قاعدة العملاء، ونجاحنا في عام ٢٠٢٤ يضعنا في موقع أقوى للاستفادة من الفرص المستقبلية في قطاع الخدمات المالية، ويعزز مكانتنا كشركة رائدة في السوق المصري. 
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