السجن 3 سنوات لـ 5 متهمين بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف بالبدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 5 متهمين بالسجن 3 سنوات، وذلك بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد تجاه أحد الأشخاص بمنطقة البدرشين.

وجاء أمر إحالة المتهم ح. ع. السن 41 سنة ويعمل سائق مقيم بالبدرشين، والثاني ع. م. مقيم بمركز البدرشين بالجيزة، والثالث ع. م السن 17 سنة طالب ومقيم بالبدرشين بمحافظة الجيزة، والرابع ع. م السن 19 سنة طالب "هارب" ومقيم بالبدرشين الجيزة، والخامس أ. ع"هارب" أحرزوا سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص على النحو المبين بدائرة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس وخائر بدون ترخيص مما تستعمل على السلاح النارى محلى الإتمام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهمين جميعًا قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف، وذلك بقصد ترويع المواطنين من أهالي القرية، وذلك حال حيازتهم للسلاح الناري أخيرة منها في الهواء، مما أدى لبث الرعب والفزع فى قلوب المواطنين من أهالي القرية وتعريض حياتهم للخطر.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول تسبب خطأ في إصابة المجنى عليه رامى. ج، وذلك باستخدام فرد خرطوش، كان بحوزته، بأن أطلق عيار ناري تجاهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.