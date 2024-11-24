تأجيل محاكمة 4 أشخاص بالقليوبية بتهمة استعراض القوة والعنف

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بتأجيل محاكمة مندوب و3 عاملين لاستعراضهم القوة والعنف ضد 4 أشخاص، واتهامهم بقتل آخر، وقيامهم بالتعدى بالضرب علي ربة منزل، وحيازتهم أسلحه نارية وبيضاء دون ترخيص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، للنطق بالحكم.



الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.



أحالت النيابة العامة المتهمين:- "مصطفى ر ي م" ٢٦ سنة - مندوب بشركة - ومقيم ش عبوده اللبان بهتيم ثان شبرا الخيمة، و"عمرو ر ي م" ٣٤ سنة - عامل - ومقيم ش عبوده اللبان بهتيم ثان شبرا الخيمة، و"إيهاب م م إ" ٤٤ سنة عامل ومقيم ش داير الناحية بهتيم كان شبرا الخيمة، و"أمير م م إ" ٤١ سنة - عامل - ومقيم ش الجامع الكبير حاره عبده جعفر ثان شبرا الخيمة، في القضية رقم ٩٠٦٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثان شبرا المقيدة برقم ١٥٩١ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "محمد مجدى عيد"، و"أحمد مجدى عيد"، و"إبراهيم حسين ابراهيم"، و"سارة حسن إبراهيم"، إذ حضروا حيث أيقنوا تواجدهم واعتزموا التنكيل بهم على إثر خلاف سابق بينهم، قاصدين ترويعهم وغيره المارة والمواطنين أهالي وقاطني شارع داير الناحية لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني بهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء - أن وصفها - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وغيرهم من الأهالي والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية الآتية إذ أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه "محمد مجدي عيد"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله أمر خلاف توى المجني واعدلوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء "أت وصفها "، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى باغته الأول بإطلاق عيار ناري صوبه وطعنة بسلاح أبيض وتتبعه الرابع وضربه بجنزير على رأسه حال تواجد المتهمين الثاني والثالث بأسلحة بيضاء على مسرح الواقعة للحول دون إغاثته قاصدين من ذلك قتلًا، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.



وأوضح أمر الإحالة أنهم ضربوا المجني عليها سارة حسن إبراهيم - عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إيذائها إثر خلف استعارة بينهم فتوجهوا حيث أيقنوا تواجدها وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص فنهال المتهم الثالث عليها بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابتها بيدها اليمنى حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الواقعة للحول دون اغاثتها فأحدثوا اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزتها عن إشغالها الشخصية مدة لا تتجاوز العشرين يوما على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالأوراق.

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