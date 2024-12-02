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الرئيس الانتقالي لجمهورية الجابون يزور 3 مواقع أثرية في مصر

جولة الرئيس الانتقالي
جولة الرئيس الانتقالي لجمهورية الجابون بالأهرامات
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 استقبل المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة، العميد بريس كلوتير أوليجي نجيما الرئيس الانتقالي لجمهورية الجابون والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لجمهورية مصر العربية.

 

جولة الرئيس الانتقالي لجمهورية الجابون بالمتحف المصري الكبير

وقام بريس كولتير اوليجى، والوفد المرافق له، بجولة داخل المتحف المصري الكبير تضمنت الساحة الخارجية حيث المسلة المعلقة، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم حتى الوصول إلى قاعات العرض الرئيسة التي تضم 12 قاعة عرض تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة منذ بداية الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني. 

وأعرب الرئيس الانتقالي لجمهورية الجابون عن إعجابه الشديد بالمتحف وتميز أسلوب العرض مما يضفي مزيدًا من الروعة على القطع الأثرية المعروضة به، كما يتيح التعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال البطاقات الشارحة وما تحتويه من معلومات أثرية قيمة ومفيدة وتخاطب جميع الفئات العمرية من الزائرين. وفي ختام الزيارة، أهداه الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف هدية تذكارية.

وتضمنت زيارته لـ المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، قاعات العرض الرئيسية والمومياوات الملكية والنسيج المصري، حيث أعرب بريس كولتير اوليجى عن إعجابه بالمتحف ومقتنياته الأثرية، واصفًا إياها بالكنوز التي تبرز مكانة مصر الحضارية وتكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور المختلفة، مشيدًا بأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات. 

كما حرص على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف أعرب خلالها عن امتنانه لحسن الاستقبال وإعجابه بالحضارة المصرية العريقة. وفي نهاية الزيارة قدم له الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف هدية تذكارية تخليدًا لهذه الزيارة.

 

زيارة الرئيس الانتقالي لجمهورية الجابون لمنطقة الأهرامات

 وفي منطقة أهرامات الجيزة قام بزيارة الهرم الأكبر من الداخل حيث صعد إلى الحجرة الثانية به وأبدي انبهاره بضخامة أحجاره وطريقة بنائه، كما استمع إلى شرح مفصل من أشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة، عن تاريخ بناء الهرم الأكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، وأهم الاكتشافات التي تمت داخله خلال الفترة الماضية. 

وتوجهت الزيارة إلى منطقة تمثال أبو الهول حيث استمع إلى شرح مفصل عن التمثال وطريقة نحته وما تم به من أعمال ترميم ومشروع تخفيض المياه الجوفية أسفله، وقام الرئيس الانتقالي لجمهورية الجابون والوفد المرافق ليه بالتقاط الصور التذكارية بالمنطقة متمنيًا القيام بزيارة المنطقة الأثرية مرة أخرى.

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