الورشة الثانية لحزب المؤتمر توصي بتدشين مبادرة "مصر في عيون شبابها" لتنشيط السياحة

عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، الورشة الثانية من المحور الاقتصادي، تحت عنوان "السياحة وتحديات العبور الاقتصادي"، وذلك في إطار ورش العمل الأسبوعية التي يعقدها الحزب، ويديرها أحمد خالد نائب رئيس الحزب.



محاور الورشة الثانية لحزب المؤتمر

حيثً تتمثل محاور الورشة الثانية في:

١- دور المحافظات في التنشيط والترويج السياحي

٢- استغلال الإمكانيات والأدوات المتاحة لتعظيم الدخل السياحي ودعم الأجندة السياحية للأنماط السياحية

٣ - الوعي السياحي ودور المجتمع

٤ - أهمية التدريب والتأهيل وفرص العمل

٥- هل ساعدت البنية التحتية التي أقامتها الدولة في تسهيل الحركة السياحية؟

ضرورة الاهتمام بسياحة اليخوت

وقدم باسم حلقه رئيس لجنة السياحة بحزب المؤتمر مدخل الورشة، حيث أكد ضرورة الاهتمام بسياحة اليخوت، حيث إنها من أهم أنواع السياحة التي تدر دخلا كبيرا بالعملة الصعبة.

وأوضح رئيس لجنة السياحة بحزب المؤتمر، أن لدينا ٤٢ مارينا بحرية على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالسياحة داخل المحافظات، حيث أننا نستهدف ٣٠ مليار دولار من السياحة، وهذا يتطلب وجود توعية حقيقية وخطة تسويقية بآليات حديثة تتناسب مع عقلية السائح.



المشاركون بورشة العمل

كما شارك في الورشة د. مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي، اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس الشيوخ واللواء أحمد زغلول نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة العليا وأحمد عمران نائب رئيس الحزب وعدد من قيادات وشباب الحزب بالأمانة المركزية ومحافظات السويس والجيزة والمنوفية القاهرة.

وأوصت الورشة بتدشين مبادرة "مصر في عيون شبابها" وعمل تطبيق إلكتروني يرفع عليه الشباب الصور التي تم التقاطها في الأماكن السياحية في مصر، وتشكيل لجنة لجنة لاختيار أفضل ١٠٠ صورة تمثل رؤية الشباب لمصر، ويقوم الحزب بتكريم الشباب الفائز وعمل حملة ترويجية خارجية للسياحة المصرية باستخدام هذه الصورة.

كما أوصت الورشة بتدشين حملة المليون توقيع لاستعادة الآثار المصرية.

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