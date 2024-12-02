الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

الدوري المصري.. 5 فرق لم تعرف الانتصار.. الجولة الرابعة تشهد الفوز الأول لـ إنبي وزد.. الأهلي يتعادل للمرة الثانية.. وأول خسارة لزعيم الثغر

الأهلي والبنك
الأهلي والبنك

الدوري المصري، شهدت الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، تحقيق كلٍّا من زد وإنبي الفوز الأول لكل منهما في البطولة الموسم الجاري .

 

وفاز زد على حرس الحدود 2-0، وإنبي على الاسماعيلي 1-0 ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز ليتبقى عدد 5 فرق لم تحقق أي انتصار بالبطولة حتى الآن والفرق هي الجونة ومودرن سبورت وبتروجيت والبنك الأهلي وحرس الحدود .

 

وينتظر بتروجت لقاء اليوم الاثنين أمام فاركو في ختام الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، ويبحث الفريق البترولي خلال مواجهة اليوم تحقيق انتصاره الأول بالمسابقة المحلية .

 

الأهلي يسقط في فخ التعادل للمرة الثانية 

وسقط الأهلي في فخ التعادل للمرة الثانية علي التوالي في بطولة الدوري المصري بعدما تعادل سلبيًّا مع البنك الأهلي في الجولة الرابعة وذلك بعد تعادله في الجولة الثالثة أمام الاتحاد السكندري 1-1  .

كما شهد الجولة الرابعة التي تستكمل اليوم بثلاث مواجهات بين المصري وبيراميدز، وبتروجت ضد فاركو وغزل المحلة ضد الزمالك، الخسارة الأولى لنادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري هذا الموسم بعدما تلقى زعيم الثغر الهزيمة أمام طلائع الجيش 1-0 في اليوم الأول من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

زد يحقق فوزه الأول بالدوري أمام حرس الحدود

فاز فريق زد على نظيره فريق حرس الحدود بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية زد كل من عبد الرحمن البانوبي في الدقيقة 17، ومصطفى عبد الرؤوف زيكو في الدقيقة 41.

وحقق زد الفوز الأول في الدوري هذا الموسم  على حساب الحدود وكان الفريق خاض 3 جولات، تعادل في اثنتين وخسر واحدة ولم يتذوق طعم الانتصارات إلا أمام حرس الحدود.

 

الإسماعيلي يهدر ركلتي جزاء ويخسر من إنبي

حقق فريق إنبى فوزه الأول في الدوري هذا الموسم علي حساب نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وسجل هدف الفوز لصالح إنبي اللاعب مصطفى شكشك في الدقيقة 67. 


وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء للإسماعيلي عن طريق عماد حمدي وخالد النبريصي في الدقائق 62 و72.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز حرس الحدود بطولة الدوري الممتاز بتروجت

مواد متعلقة

خبير تحكيمي يكشف أحقية الأهلي لركلة جزاء أمام البنك

جهاد جريشة: هناك ركلة جزاء لم تحتسب للأهلي أمام البنك

الدوري الممتاز، الإسماعيلي يهدر ركلتي جزاء ويخسر من إنبي بهدف نظيف (صور وفيديو)

زد يحقق فوزه الأول بالدوري أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 - 12 - 2024

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

وزير الشئون النيابية يعلن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق

مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

منوعات

المزيد

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

بنفس سيناريو أفلام هوليود، سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن بحيرة طبرية تثير القلق، والنشطاء يربطونها بظهور المسيح الدجال

الشرطة التركية تقتحم منزلا لإيقاظ مالكه من النوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاثنين في الأسواق؟

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام من مباريات الزمالك وغزل المحلة قبل موقعة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين

دار الإفتاء توضح حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية