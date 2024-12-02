الدوري المصري.. 5 فرق لم تعرف الانتصار.. الجولة الرابعة تشهد الفوز الأول لـ إنبي وزد.. الأهلي يتعادل للمرة الثانية.. وأول خسارة لزعيم الثغر

الدوري المصري، شهدت الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، تحقيق كلٍّا من زد وإنبي الفوز الأول لكل منهما في البطولة الموسم الجاري .

وفاز زد على حرس الحدود 2-0، وإنبي على الاسماعيلي 1-0 ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز ليتبقى عدد 5 فرق لم تحقق أي انتصار بالبطولة حتى الآن والفرق هي الجونة ومودرن سبورت وبتروجيت والبنك الأهلي وحرس الحدود .

وينتظر بتروجت لقاء اليوم الاثنين أمام فاركو في ختام الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، ويبحث الفريق البترولي خلال مواجهة اليوم تحقيق انتصاره الأول بالمسابقة المحلية .

الأهلي يسقط في فخ التعادل للمرة الثانية

وسقط الأهلي في فخ التعادل للمرة الثانية علي التوالي في بطولة الدوري المصري بعدما تعادل سلبيًّا مع البنك الأهلي في الجولة الرابعة وذلك بعد تعادله في الجولة الثالثة أمام الاتحاد السكندري 1-1 .

كما شهد الجولة الرابعة التي تستكمل اليوم بثلاث مواجهات بين المصري وبيراميدز، وبتروجت ضد فاركو وغزل المحلة ضد الزمالك، الخسارة الأولى لنادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري هذا الموسم بعدما تلقى زعيم الثغر الهزيمة أمام طلائع الجيش 1-0 في اليوم الأول من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

زد يحقق فوزه الأول بالدوري أمام حرس الحدود

فاز فريق زد على نظيره فريق حرس الحدود بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية زد كل من عبد الرحمن البانوبي في الدقيقة 17، ومصطفى عبد الرؤوف زيكو في الدقيقة 41.

وحقق زد الفوز الأول في الدوري هذا الموسم على حساب الحدود وكان الفريق خاض 3 جولات، تعادل في اثنتين وخسر واحدة ولم يتذوق طعم الانتصارات إلا أمام حرس الحدود.

الإسماعيلي يهدر ركلتي جزاء ويخسر من إنبي

حقق فريق إنبى فوزه الأول في الدوري هذا الموسم علي حساب نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وسجل هدف الفوز لصالح إنبي اللاعب مصطفى شكشك في الدقيقة 67.



وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء للإسماعيلي عن طريق عماد حمدي وخالد النبريصي في الدقائق 62 و72.

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