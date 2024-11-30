أول صور للمتهم بقتل صديقه في مصر القديمة

شهد حي مصر القديمة واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب، بسبب خلافات سابقة بينه وبين المتهم، وتم تحرير محضر وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وحصلت "فيتو" على أول صورة للمتهم بعد أن قام بإنهاء حياة صديقه في مصر القديمة.



وقالت المحامية التي تولت الدفاع عن المتهم بإنهاء حياة صديقه في مصر القديمة: إن الواقعة جاءت نتيجة مشادة كلامية نشبت بينهما، وتطورت إلى مشاجرة أدت إلى تعدي المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض وإنهاء حياته.

توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهم

وقالت: إن المتهم وُجهت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لكن النيابة العامة نفت تهمة القتل العمد عن المتهم، مضيفة: المتهم قتل زميله علشان كان بيدافع عن نفسه.

وأضافت أن المتهم اعترف خلال التحقيقات أن المجني عليه أشهر سلاحه أولا، وبادر بطعن المتهم، وأنه بالفعل تعدى عليه وأصابه بالفخذ والرجل اليسرى، وهذا مثبت في أوراق القضية بعد توقيع الكشف الطبي على المتهم.

واستكملت أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن المتهم هو من قام بالتعدي عليه أولا، وعليه طعن المتهم المجني عليه طعنتين في جنبه، مضيفة: تم فض النزاع والطرفان أصيبا والمتهم توجه للمستشفى وتوجه لخياطة الجرح، ثم علم بعدها أن المجني عليه توفي.

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