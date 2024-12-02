وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية يفتتح فعاليات الأسبوع الثقافي

افتتح الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية أمس الأحد، فعاليات الأسبوع الثقافى، يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور الوزير أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.



بدأت فعاليات الأسبوع الثقافي أمس الأحد عقب صلاة العشاء من مسجد العتيق بإدارة أوقاف برج العرب، تحت عنوان (الهجرة غير الشرعية إلقاء للنفس في التهلكة) وذلك بحضور الدكتور محمد عبد السلام محمود العجمي (أستاذ ورئيس قسم أصول التربية بكلية التربية - جامعة الأزهر الشريف والشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة والدكتور حسن عبدالله مدير إدارة أوقاف برج العرب والشيخ مجدي عبد المحسن ياسين (قارئا) والشيخ حسن عبده عبد اللاه إمام وخطيب المسجد



وقد أكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أن الشريعة الإسلامية أحاطت النفس البشرية بسياجات، حفظ، وأمان، وتكريم، وجعلت حمايتها أحد الكليات، والمقاعد التي الشرع عليها، وأولاها عناية خاصة، فقد حرم الإسلام الاعتداء على النفس وتعرضها للهلاك.

افتتاح الأسبوع الثقافي لأوقاف الإسكندرية

وأوضح، أن من صور الاعتداء على النفس تعريضها للهلكة عن طريق الهجرة غير الشرعية، وهي انتقال الإنسان من بلد إلى بلد آخر بصورة غير قانونية عن طريق التسلل خفية معرضًا نفسه للموت قتلًا، أو غرقًا، أو إقامته في بلد بغير تصريح أو إذن.

واضاف، أن لا شك أن هذا خداعًا نهانا الإسلام عنه، كما أن التحايل لدخول بلدة أو الإقامة فيها دون تصريح يعد مخالفة للعهود، والمواثيق التي اتفقت عليها الدول، ويجب الوفاء بها،



ثم وجه وكيل الوزارة كلمة للشباب يطالبهم فيها بالجد، والاجتهاد، والعمل الجاد متمنيا التوفيق والسداد

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