مدحت العدل يكشف تفاصيل مكالمته مع مصطفى كامل لحفل تكريم اسم محمد رحيم

كشف الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين عن كواليس مكالمته مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية من أجل إقامة حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم.

مدحت العدل يكشف كواليس تحضيرات حفل تكريم اسم محمد رحيم

وقال مدحت العدل في تصريح خاص لفيتو: "يقام حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم يوم 18 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية، وأنا كنت ليس علي علم بأن مصطفي كامل نقيب الموسيقيين يريد أن ينظم حفل لتكريم اسم الراحل هو الآخر.

وأضاف: “ولما مصطفي كامل عرف أن جمعية المؤلفين والملحنين تنظم حفل كبير لتكريم اسم الراحل محمد رحيم، جمعتنا مكالمة واتفقنا أننا نعمل حفلة واحدة كبيرة”.

وعن رأيه في دور مصطفى كامل النقابي، قال مدحت العدل: “مصطفى كامل فنان كبير وفاهم وراجل بيعمل في نقابة المهن الموسيقية خدمات رائعة ولا يوجد خلاف بيننا مطلقا”.

وكانت قد أجلت نقابة المهن الموسيقية حفل تكريم الفنان والموسيقار محمد رحيم عضو نقابة الموسيقيين، والذي كان مقررًا له يوم السبت القادم وبدعوة نجوم الموسيقى والغناء والشعراء.

وخلال اتصال هاتفي بين نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين الدكتور مدحت العدل، أبدى الفنان مصطفى كامل سعادته البالغة بالأخبار المتداولة بشأن حفل تكريم الموسيقار محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية وتحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو.



وأوضح الفنان مصطفى كامل للدكتور مدحت العدل رغبته في عدم تعدد فعاليات تكريم الراحل الموسيقار محمد رحيم حتى لا تفقد بريقها وقيمتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.