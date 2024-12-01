الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مدحت العدل يكشف تفاصيل مكالمته مع مصطفى كامل لحفل تكريم اسم محمد رحيم

مدحت العدل، فيتو
مدحت العدل، فيتو

كشف الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين عن كواليس مكالمته مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية من أجل إقامة حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم.

مدحت العدل يكشف كواليس تحضيرات حفل تكريم اسم محمد رحيم 

وقال مدحت العدل في تصريح خاص لفيتو: "يقام حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم يوم 18 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية، وأنا كنت ليس علي علم بأن مصطفي كامل نقيب الموسيقيين يريد أن ينظم حفل لتكريم اسم  الراحل هو الآخر.

وأضاف: “ولما مصطفي كامل عرف أن جمعية المؤلفين والملحنين تنظم حفل كبير لتكريم اسم الراحل محمد رحيم، جمعتنا مكالمة واتفقنا أننا نعمل حفلة واحدة كبيرة”.

وعن رأيه في دور مصطفى كامل النقابي، قال مدحت العدل: “مصطفى كامل فنان كبير وفاهم وراجل بيعمل في نقابة المهن الموسيقية خدمات رائعة ولا يوجد خلاف بيننا مطلقا”.

وكانت قد أجلت نقابة المهن الموسيقية حفل تكريم الفنان والموسيقار محمد رحيم عضو نقابة الموسيقيين، والذي كان مقررًا له يوم السبت القادم وبدعوة نجوم الموسيقى والغناء والشعراء.

وخلال اتصال هاتفي بين نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين الدكتور مدحت العدل، أبدى الفنان مصطفى كامل سعادته البالغة بالأخبار المتداولة بشأن حفل تكريم الموسيقار محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية وتحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وأوضح الفنان مصطفى كامل للدكتور مدحت العدل رغبته في عدم تعدد فعاليات تكريم الراحل الموسيقار محمد رحيم حتى لا تفقد بريقها وقيمتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدحت العدل السيناريست مدحت العدل جمعية المؤلفين والمحلنين تكريم محمد رحيم الملحن الراحل محمد رحيم

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لوفاة اللاعب عمرو كالوشا

ليست النهاية، آخر ما كتبه عمرو كالوشا لاعب ساحة ناصر قبل وفاته بالشرقية

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة بشأن اتفاق صندوق النقد

رئيس شعبة الذهب يكشف عن توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

السوري جمال الشريف يحسم الجدل بشأن صحة هدف الشياطين الحمر أمام البنك الأهلي

عملاق أوروبي جديد يدخل صراع ضم محمد صلاح

حارس مانشستر سيتي: جماهير ليفربول تستحق ما فعله جوارديولا معهم

خبير تحكيمي يكشف أحقية الأهلي لركلة جزاء أمام البنك

منوعات

المزيد

بعد إلغاء حكم الإعدام، إطلاق سراح المغني الإيراني توماج صالحي

100 قتيل في اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم بـ غينيا (فيديو)

دراسة: التدخين الإلكتروني يؤذي الأوعية الدموية

بريطانيا تستعين بـ كلب بوليسي لمكافحة أمراض النباتات المدمرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز في الأسواق مساء اليوم الأحد 1/12/2024

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات بايك في ديسمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية