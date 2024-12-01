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محافظ الفيوم يعتمد المخططات الاستراتيجية في 3 مراكز

اعتماد المخططات الاستراتيجية
اعتماد المخططات الاستراتيجية للفيوم، فيتو

عتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تعديلات المخططات الاستراتيجية لمدن "الفيوم وطامية ويوسف الصديق"، تمهيدًا للعمل بها، وتعديل المخططات التفصيلية للمدن الثلاثة، في إطار حرص المحافظة على تسهيل إجراءات التراخيص أمام المواطنين.

تيسير إجراءات الترخيص علي المواطنين

أكد محافظ الفيوم، أن المخططات الاستراتيجية للمدن، تأتي ضمن خطة الدولة للتيسير على المواطنين في إجراءات التراخيص، وتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة ومنع التعدي على أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز المخططات التفصيلية للمدن التي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية.

تعديل الحيز العمراني في 3 مدن

وأضاف، أن اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية، قد قررت تعديل الحيز العمراني لمدن الفيوم وطامية ويوسف الصديق، وإلغاء العمل بالضوابط التخطيطية والبنائية الصادرة فى مارس 2021، كما تم مراجعة مشروع المخطط الإستراتيجي العام وإقراره من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مع الالتزام بأسس وشروط تنفيذ المباني. 

ووجه رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، بسرعة إدراج الاشتراطات التي تم اعتمادها بالمخططات الاستراتيجية، ضمن المخططات التفصيلية للمدن، للتيسير على المواطنين في إجراءات التراخيص.

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من جانبه، أوضح رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، بأنه سيتم اعتماد المخططات الاستراتيجية لمدن الفيوم وطامية ويوسف الصديق من السيد وزير الإسكان، تمهيدًا للعمل بها، وتعديل المخططات التفصيلية لهذه المدن الثلاثة، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالمخططات الاستراتيجية لمدن اطسا وأبشواي ويوسف الصديق، فإنه يجري العمل بها وفقًا للتعديلات الجديدة، ويمكن البدء في إجراءات تعديل المخططات التفصيلية لهذه المدن.

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