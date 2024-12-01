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أمين الأعلى للشئون الإسلامية يفتتح معرض المجلس للكتاب بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالإسكندرية

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

افتتح  الدكتور حمد البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في زيارة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية جامعة الأزهر الشريف وذلك لافتتاح معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالكلية

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ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور  أسامة الأزهري وزير الأوقاف وفي إطار الدور العلمي لوزارة الأوقاف لتحقيق مقاصد الشريعة وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد والتصدي للأفكار المنحرفة

 

 حيث استقبلت الدكتور سعيدة محمد صبح عميد كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية اليوم الأحد الدكتور محمد عبد الرحيم محمد البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بحضور عدد من ووكلاء الكلية وعدد من  الأئمة

وفي بداية كلمتها رحبت الدكتورة سعيدة صبح عميد الكلية بالأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والسادة الضيوف، مثمنةً الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف، ومدى التعاون البناء بين الجامعة ومديرية أوقاف الإسكندرية من خلال الدورات التدريبية.

وفي كلمته ثمن الدكتور محمد البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية دور وزارة الأوقاف بقيادة  الوزير أسامة السيد الأزهري في التعاون البناء  والمثمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف جامعا وجامعة موجهًا الشكر  لعميد الكلية والوكلاء والأساتذة على حفاوة الترحاب، كما نقل  تحيات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف على استقبال معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالكلية.

 

كما عرض استراتيجية وزارة الأوقاف حول محاور التجديد الأربعة وهي:المحور الأول مواجهة التطرف الديني والمحور الثاني: مواجهة التطرف اللاديني  والمحور الثالث بناء الإنسان  والمحور الرابع: صناعة الحضارة
 

كما بين الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية،  الدور الذى يقوم به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من خلال لجانه المختلفة (السيرة والسنة، الدرآسات القرآنية، الإعداد العلمي، المعسكرات الداخلية والخارجية، التأليف، الوافدين) وكذلك الصالونات الثقافية، والاصدارات العلمية، ومجلتي منبر الإسلام والفردوس
 

كما قام بافتتاح معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقام بكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية

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الدكتور اسامة الازهري وزير الأوقاف للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية جامعة الأزهر الشريف الدكتور حمد البيومي لكلية الدراسات الإسلامية والأزهر الشريف

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