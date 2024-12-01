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رياضة

الأهلي يعلن قائمة رجال الطائرة استعدادا لـ بطولة العالم للأندية بالبرازيل

رجال طائرة الأهلي
رجال طائرة الأهلي

أعلن فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق، استعدادًا لخوض بطولة العالم للأندية، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري. 

قائمة رجال طائرة الأهلي

وجاءت قائمة «رجال طائرة الأهلي» كالتالي: 

عبد الله عبد السلام - عبد الحليم عبو - أحمد صلاح - عبد الرحمن سعودي - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - حسام يوسف - محمد رمضان - سيف عابد - محمد عثمان - مصطفى جابر - خالد عادل - إسلام عبد السميع - زياد أسامة - يوندر جارسيا. 

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق، برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي. 

موعد سفر بعثة الأهلي للبرازيل 

وتتوجه بعثة الأهلي فجر اليوم إلى البرازيل، من أجل خوض معسكر مغلق قبل انطلاق البطولة. 

يشارك الأهلي في بطولة العالم للأندية ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد فوزه ببطولة إفريقيا للأندية على حساب مولودية بوسالم التونسي.

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