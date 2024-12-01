وزير الخارجية الإيراني: أمريكا والكيان الصهيوني والجماعات التكفيرية بسوريا تسير في نفس الاتجاه

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد، إن الجماعات السورية المعارضة التي سيطرت على مناطق واسعة من حلب وإدلب شمال سوريا خلال الأيام القليلة الماضية لن تصل إلى أي نتيجة.

وذكر عراقجي، في كلمة له أمام حشد من القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني: "على الجماعات التكفيرية ومناصريها أن تعلم أنها لن تصل إلى أي مكان، في ظل وجود قوى المقاومة، والقوى التي تقاتل من أجل شرف وطنها".

جولة إقليمية لوزير الخارجية الإيراني

وأضاف عراقجي الذي يقوم اليوم بجولة إقليمية تشمل سوريا وتركيا وعددًا من دول المنطقة لمناقشة الأحداث السورية الأخيرة "لقد ثبت أن أمريكا والكيان الصهيوني والجماعات التكفيرية تسير في نفس الاتجاه وهذه حقيقة تاريخية".

وكانت الجماعات السورية المسلحة من بينها هيئة تحرير الشام أعلنت سيطرتها على مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة حلب يوم أمس السبت.

تقدم فصائل المعارضة تجاه حلب

كما أعلنت هيئة العمليات العسكرية في هيئة تحرير الشام، السيطرة على قاعدة "الحرس الثوري" الإيراني العسكرية في منطقة خان شيخون غرب محافظة حلب في الساعات الأولى من فجر الأحد.

وأفادت مصادر إخبارية في سوريا بتقدم فصائل المعارضة باتجاه مدينة حماة جنوب حلب، فيما أعلن الجيش السوري في بيان أنه أدخل آلاف الجنود إلى مدينة حماة لمواجهة هيئة تحرير الشام.

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