القبض على عاطلين بتهمة سرقة صديقهما ببولاق

ألقت قوات المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين، لاتهامهما بسرقة ٢٠ ألف جنيه من صديقهما في بولاق الدكرور، خلال كمين تم إعداده لهما عقب أن تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من شاب يفيد اكتشافه سرقة مبلغ ٢٠ ألف جنيه خاصين بجمعية كان قد قام بقبضها ووضعها في شقته، ووجه اتهاما لاثنين من أصدقائه كانا علي علم بها.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث صحة الاتهام، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة، وأرشدا عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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