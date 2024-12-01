الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الأوقاف: أرض الكنانة ما زلت تخرج الشموس الساطعة من المواهب العبقرية في القرآن الكريم

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، فيتو
ads

تحدث الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن تفاصيل النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي تستعد الوزارة لعقدة في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر الجاري بمسجد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير الأوقاف: "دعوتنا إلى 2 مليار مسلم والـ 8 مليارات إنسان على وجه الأرض أنه من هنا على أرض الطيبة كم توالت الأجيال في ترتيل القرآن الكريم والنهوض بفنون تلاوته فضلًا عن العلوم النابعة منه وعن الاجتهاد به وإلى آخر الأدوار المتعاقبة به".

وزير الأوقاف: أرض الكنانة مصر ما زلت تخرج الشموس الساطعة من المواهب العبقرية في القرآن الكريم 

وأضاف وزير الأوقاف في المؤتمر التحضيري الذي تعقده الوزارة في مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أرض الكنانة مصر مازلت تخرج الشموس الساطعة من المواهب العبقرية الفذة التي أصغى لها العالم فاندهش من حسن الوهبة وحسن الأداء حتى خرجت شموس تلك المدارس من أمثال كبار القراء، مثل القارئ محمود خليل الحصري والشيخ عبد الباسط عبد الصمد ومحمود صديق المنشاوي".

وأوضح “الأزهري”: نريد من خلال المسابقة إعادة تحريك الهمم من أجل استخراج الهمم من المصريين وغيرهم لنهود صناعة أجيال جديدة، حيث نريد استخراج 100 قارئ كأمثال كبار القراء وسبيل ذلك هو اكتشاف المواهب وأفخم الأصوات العذبة".

إقامة المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مسجد بالعاصمة الإدارية 

وعن رمزية عقد المسابقة في مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد وزير الأوقاف أن المسابقة العامة تعقد هذا العام في رحاب مسجد مصر الكبير ودار القرآن الكريم، حتى تحقق الدار رسالتها التي أنشئت من أجلها وهي إرسال رسائل النور للعالم أجمع.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته المسابقة هذا العام.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور اسامة الازهري الشيخ عبد الباسط عبد الصمد المسابقة العالمية للقرآن الكريم مسجد مصر الكبير محمود خليل الحصري وزير الأوقاف

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية يستقبل وزير الأوقاف لبحث التعاون المشترك

وزير الأوقاف يعزي البابا فرنسيس في وفاة رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان

الإنجيلية تنظم مؤتمر الإنسان في الدولة الوطنية الحديثة بحضور وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يتابع أعمال الصيانة والترميم لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري

الأكثر قراءة

انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة

محافظة الجيزة تكشف تفاصيل العثور على حيوان غريب بالبراجيل

حيوان غريب يشبه التمساح يثير الفزع في البراجيل بالجيزة (صور)

بعد انتشار صورة جثته، حقيقة مقتل الجولاني في غارة روسية استهدفت مقر إقامته في سوريا

مقطع رقص إمام عاشور ورضا البحراوي يثير غضب الجماهير ويجدد التكهنات برحيله عن الأهلي (فيديو)

شوبير أساسيًّا، كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري الممتاز

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

مصير بشار الأسد الغامض، توفيق عكاشة: ما يحدث في سوريا يذكرني بنهاية صدام

منوعات

المزيد

الإعصار فنجال يضرب الهند وسريلانكا ويتسبب في مصرع 19 شخصًا

إسرائيلي يتعرض لهجوم من قبل سياح ألمان في تايلاند

بسعه مبدئية مليون راكب يوميًّا، انطلاق قطار الرياض

أميرة ويلز تتحدث عن أفضل هدية في عيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية بداية ديسمبر 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

إجراءات ورسوم وخطوات الحصول على الفيش الجنائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث صحيح في سورة المطففين وأسمائها وسبب النزول

142 عاما على تعيين الإنبابي شيخا للأزهر.. تولى المشيخة مرتين واستقال لهذا السبب

أسماء سورة الهمزة وفضائلها وفيمن نزلت؟

المزيد
الجريدة الرسمية