جولة ميدانية لمحافظ شمال سيناء بنطاق بئر العبد

قام محافظ شمال سيناء اليوم بجوله ميدانيه اشتملت قرية قاطية بغرض التأكد من تنفيذ القرارات التي اتُخذت خلال زيارة القرية منذ عدة أيام

محافظ شمال يتفقد القرى والتجمعات في مناطق مدينة بئر العبد

وقام المحافظ بالمرور علي أحد المدارس الثانوية المشتركة وكافأ مدير المدرسة بخطاب شكر والطلبه برحله ترفيهية إلي القاهرة.

واتجه بعد ذلك المحافظ لقرية المريح لتفقد أعمال زراعة القمح والتي تتم تحت الإشراف المباشر لمدير مديرية الزراعة.

ثم توجه محافظ شمال سيناء لتجمع أبوالجلود حيث تفقد الجامع ومحطة تحلية المياه وطريق الجبانات كما تم حل بعض المشاكل الخاصه بالمواطنين واستمع إلي آرائهم ومقترحاتهم موجها لهم الشكر علي تعاونهم ومجهوداتهم.

محافظ شمال سيناء يلقي محاضرتين لمتدربي اكاديميه ناصر العسكريه العليا

كان اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ألقى، محاضرتين لمتدربي الدورات التدريبيه التي نفذتها اكاديميه ناصر العسكريه العليا بمدينة العريش.



جرت المحاضرة الأولي في قاعة المؤتمرات بجامعة العريش، والمحاضرة الثانية في قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بالعريش.



واستعرض المحافظ خلال المحاضرتين، التهديدات التي تتعرض لها مصر علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والإجراءات المتخذة للحد من هذه التهديدات.



وأكد المحافظ أنه لا توجد تنمية حقيقية بشمال سيناء إلا في عهد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بشمال سيناء في شتي القطاعات في أعقاب الانتهاء من الإرهاب.



وأشار المحافظ إلي أن مصر الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، وأن مصر قدمت الكثير من الشهداء من أجل فلسطين، مستعرضا الجهود المصرية المبذولة في احتواء الموقف في قطاع غزة.

وقام المحافظ بتسليم شهادات اجتياز الدورتين لجميع المتدربين، موجهًا الشكر لأعضاء هيئه التدريس من الأكاديمية العسكريه للعلوم الاستراتيجية.

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