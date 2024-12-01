الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل رياضة جنوب سيناء يطلق إشارة بدء أولمبياد المحافظات الحدودية (صور)

اولمبياد المحافظات
اولمبياد المحافظات الحدودية

أطلق محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء وعلى حماده رئيس مدينة طور سيناء شارة البدء لانطلاق النسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية التي تشارك فيها محافظة جنوب سيناء في نسختها الخامسة بالاشتراك مع محافظات  شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح وذلك بمدينة طور سيناء.

 

انطلاق  اولمبياد المحافظات الحدودية 

ووجه رئيس المدينه الفرق المشاركه بالحصول على مراكز متقدمة على مستوى المحافظات
وأضاف أن الأولمبياد يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق الرياضة الشاملة مشيدًا بالمشاركة الواسعة التي تعكس روح الوحدة والتعاون بين شباب مصر .

ومن جانبه أكد محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء أنه سيتم تنفيذ فاعليات المرحلة التمهيدية داخل المحافظة اعتبارًا من اليوم وحتي نهاية التصفيات داخل المحافظة بمشاركة 6000 لاعب ولاعبة علي مستوي المحافظة  في لعبة جماعية وفردية حيث سيتم تنفيذها في بالإدارات الفرعية وأشار إلى تصعيد الفائزين بكل لعبة على مستوى المحافظة للمشاركة في اللقاء الختامي بمحافظة شمال سيناء.   

 

كما أوضح أحمد مسعد وكيل مديريه الشباب والرياضه أن الأولمبياد يشكل جزءًا هامًّا من استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الرياضية في المحافظات الحدودية مؤكدا أن هذه الفاعليات تسهم في تمكين الشباب من استغلال إمكاناتهم الرياضية.

 ويأتي ذلك بالتزامن مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة الإمكانيات لتعزيز مهارات الشباب واستغلال طاقتهم الكامنة بشكل مثمر مما يعكس حرص الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة علي الاهتمام بالشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحر الأحمر الشباب والرياضة المحافظات الحدودية أولمبياد المحافظات الحدودية زارة الشباب والرياضة

الأكثر قراءة

انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة

محافظة الجيزة تكشف تفاصيل العثور على حيوان غريب بالبراجيل

حيوان غريب يشبه التمساح يثير الفزع في البراجيل بالجيزة (صور)

بعد انتشار صورة جثته، حقيقة مقتل الجولاني في غارة روسية استهدفت مقر إقامته في سوريا

مقطع رقص إمام عاشور ورضا البحراوي يثير غضب الجماهير ويجدد التكهنات برحيله عن الأهلي (فيديو)

جريمة تهز القليوبية،عاطل يذبح زوجته وطفليه ويشعل النيران في والدته وشقيقه

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

شوبير أساسيًّا، كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري الممتاز

منوعات

المزيد

اكتشاف آثار أقدام في إفريقيا.. دليل جديد يغير فهمنا لتطور البشر قبل 1.5 مليون سنة

الإعصار فنجال يضرب الهند وسريلانكا ويتسبب في مصرع 19 شخصًا

إسرائيلي يتعرض لهجوم من قبل سياح ألمان في تايلاند

بسعه مبدئية مليون راكب يوميًّا، انطلاق قطار الرياض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية بداية ديسمبر 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

إجراءات ورسوم وخطوات الحصول على الفيش الجنائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث صحيح في سورة المطففين وأسماؤها وسبب النزول

142 عاما على تعيين الإنبابي شيخا للأزهر.. تولى المشيخة مرتين واستقال لهذا السبب

أسماء سورة الهمزة وفضائلها وفيمن نزلت؟

المزيد
الجريدة الرسمية