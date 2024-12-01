وكيل رياضة جنوب سيناء يطلق إشارة بدء أولمبياد المحافظات الحدودية (صور)

أطلق محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء وعلى حماده رئيس مدينة طور سيناء شارة البدء لانطلاق النسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية التي تشارك فيها محافظة جنوب سيناء في نسختها الخامسة بالاشتراك مع محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح وذلك بمدينة طور سيناء.

انطلاق اولمبياد المحافظات الحدودية

ووجه رئيس المدينه الفرق المشاركه بالحصول على مراكز متقدمة على مستوى المحافظات

وأضاف أن الأولمبياد يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق الرياضة الشاملة مشيدًا بالمشاركة الواسعة التي تعكس روح الوحدة والتعاون بين شباب مصر .

ومن جانبه أكد محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء أنه سيتم تنفيذ فاعليات المرحلة التمهيدية داخل المحافظة اعتبارًا من اليوم وحتي نهاية التصفيات داخل المحافظة بمشاركة 6000 لاعب ولاعبة علي مستوي المحافظة في لعبة جماعية وفردية حيث سيتم تنفيذها في بالإدارات الفرعية وأشار إلى تصعيد الفائزين بكل لعبة على مستوى المحافظة للمشاركة في اللقاء الختامي بمحافظة شمال سيناء.

كما أوضح أحمد مسعد وكيل مديريه الشباب والرياضه أن الأولمبياد يشكل جزءًا هامًّا من استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الرياضية في المحافظات الحدودية مؤكدا أن هذه الفاعليات تسهم في تمكين الشباب من استغلال إمكاناتهم الرياضية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة الإمكانيات لتعزيز مهارات الشباب واستغلال طاقتهم الكامنة بشكل مثمر مما يعكس حرص الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة علي الاهتمام بالشباب.

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