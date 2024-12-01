الدوري الممتاز، شوط أول سلبي بين إنبي والإسماعيلي

انتهي منذ قليل الشوط الاول من مباراة فريق إنبى والإسماعيلي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يقام بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، على أرضية ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

تشكيل إنبي أمام الإسماعيلي

تشكيل الإسماعيلي أمام إنبي

مباراة إنبي والإسماعيلي

ويدخل نادي إنبي بقيادة مدربه سيد ياسين، مباراة الإسماعيلي وهدفه تحقيق الفوز الأول له في المسابقة هذا الموسم والتي كان آخرها الخسارة أمام بيراميدز وفاركو، وتوقف رصيده عند نقطة واحدة.

فيما يدخل النادي الإسماعيلى المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الأول الذي حققه في الجولة الماضية على بتروجت، وهو الفوز الذي وضعه في المركز التاسع بـ4 نقاط.

حكام مباراة إنبي ضد الإسماعيلي

وأعلن حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء إنبي في مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي

القائمة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل، كمال السيد، عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، عبدالكريم مصطفى، حاتم سكر، عبدالله محمد.

خط الوسط: عماد حمدي، هشام محمد، محمد حسن، محمد بيومي، محمد عبدالسميع، عبدالله السعيد، عبدالرحمن الدح، محمد خطاري، عبدالرحمن كتكوت، عمر القط، على الملواني، إبراهيم عبدالعال، إريك تراوري.

خط الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج، النبريصي، محمد زيدان.

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