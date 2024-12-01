نهاية مزاح الأصدقاء الثلاثة بإمبابة، جثة و2 آخرين داخل السجن

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على طالبين اعتديا على صديقهما وقيداه بالحبل أثناء مزاح بينهم، ما أسفر عن وفاته.

نهاية المزاح بين الأصدقاء الثلاثة

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا بوفاة طالب ثانوي، نتيجة تعرضه لاعتداء في إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.

وباجراء التحريات والمعاينة وفحص كاميرات المراقبة وتبين أن صديقا المجني عليه قاما بتقيده باستخدام حبل داخل محل بحجة المزاج، وتعديا عليه بالضرب حتى لقيا مصرعه وتركه وفرا هاربين.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة وانهما كان يمزاحان معه وتركاه على قيد الحياة ولم يتوقعا ان يتوفى، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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