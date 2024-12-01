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حوادث

دجال يغتصب فتاة في بولاق الدكرور بزعم فك السحر وعودة الحبيب، وزوجته تصورها أثناء العلاقة

أجهزة الأمن بالجيزة
أجهزة الأمن بالجيزة

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على دجال وزوجته استدرجا فتاة بزعم فك السحر عنها وصوراها أثناء ممارسة المتهم  العلاقة غير الشرعية معها بمنطقة بولاق الدكرور.

دجال يغتصب فتاة بولاق الدكرور وزوجته تصوره أثناء العلاقة 

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من “ش. ع” فتاة 21 عامًا مفاده تعرفها على سيدة وزوجها وأنهما زعما قدرتهما على فك السحر لها وإعادة حبيبها لها.

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وقالت الفتاة فى بلاغها ؛ إنها  كانت ترتبط بشاب  عاطفيًا، لكنه انفصل عنها، وعندما بحثت عن حل لإعادته اقترح عليها أصدقاؤها زيارة بعض “الشيوخ”، وأوهموها بأن هناك سحرًا يعطل علاقتهما ,

وعثرت على صفحة  على فيس بوك، تعلن المسئولة عنها  قدرتها على “جلب الحبيب وفك السحر”فقامت بإرسال مشكلتها للصفحة، لتوهمها المسئولة عن الصفحة  بوجود سحر يؤثر عليها، وأنها يجب عليها الحضور إلى منزلها لفك هذا السحر.

وأضافت الفتاة أنه عندما وصلت إلى منزل “الشيخة”، وجدت زوجها المعروف بـ"الشيخ ي. أ" حاضرا جلستهما، وبدوره أقنعها بوجود سحر نفذه شخص ما ضدها، وأن حبيبها لن يعود إلا بعد فكه، والطريقة لذلك هو “أن يمارس الرذيلة معها لطرد الجن"، وتمكن من إقناعها بذلك، وحصلوا منها على 1700 جنيه لشراء بخور وأدوات لزوم فك السحر، بعد ذلك، أخبر “المشعوذان” الشابة أن حبيبها سيعود إليها خلال 3 أيام.

واضافت الضحية  أنها انتظرت حتى انتهاء المدة لكن لم يتواصل معها حبيبها، وعندما اتصلت بـ"الشيخة وزوجها"، كانت الصدمة بتهديدها بنشر فيديوهات جنسية صورتها “الشيخة” في أثناء ممارستها الرذيلة مع زوجها.

وكشفت التحريات أن المتهم يعمل سباك، وزوجته تشاركه فى نشاطه،  وتم ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول  وعثر بداخله على مقاطع فيديو للمجنى عليها، وجرى تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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