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محافظات

مقترح ل️تيسير إجراءات التصالح في مخالفات تحويل الجراج إلى سكن بالوادي الجديد

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

كلف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مركز ومدينة الخارجة بإعداد وعرض مقترح ل️تيسير إجراءات التصالح في مخالفات تحويل الجراج إلى سكن بالمنازل فقط وليس المشروعات الاستثمارية، للتنسيق مع الجهات المعنية وبحث حلها.

كما وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بحصر المتقدمين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالمشروع القومي للإسكان الاجتماعي التابع لصندوق تمويل المساكن، وذلك لطلب الوحدات بحسب عدد المتقدمين.

جاء ذلك خلال أداء محافظ الوادى الجديد، لصلاة الجمعة، اليوم، بمسجد صلاح الدين بمدينة الخارجة، وسط جموع المصلين من المواطنين، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيث أعقب الصلاة عقد لقاءٍ مع المواطنين لبحث مطالبهم، ووجه المحافظ بما يلي:

▪️تخصيص خط سير مواصلات داخلية لحي أرض السلام تيسيرًا على المواطنين، على أن يكون التمركز أمام مسجد صلاح الدين كتجربة أولية لمدة أسبوع، تستمر في حال نجاحها.

▪️حصر الوحدات السكنية الشاغرة بعمارات الأولى بالرعاية، لسرعة إجراء القرعة وتسليمها للمتقدمين.

▪️زيادة أعمدة الإنارة بحي أرض السلام بمدينة الخارجة، على أن تكون التكلفة مناصفة بين المحافظة وجمعية حي السلام أو الأهالي.
 

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