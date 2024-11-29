مقترح ل️تيسير إجراءات التصالح في مخالفات تحويل الجراج إلى سكن بالوادي الجديد

كلف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مركز ومدينة الخارجة بإعداد وعرض مقترح ل️تيسير إجراءات التصالح في مخالفات تحويل الجراج إلى سكن بالمنازل فقط وليس المشروعات الاستثمارية، للتنسيق مع الجهات المعنية وبحث حلها.

كما وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بحصر المتقدمين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالمشروع القومي للإسكان الاجتماعي التابع لصندوق تمويل المساكن، وذلك لطلب الوحدات بحسب عدد المتقدمين.

جاء ذلك خلال أداء محافظ الوادى الجديد، لصلاة الجمعة، اليوم، بمسجد صلاح الدين بمدينة الخارجة، وسط جموع المصلين من المواطنين، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيث أعقب الصلاة عقد لقاءٍ مع المواطنين لبحث مطالبهم، ووجه المحافظ بما يلي:

▪️تخصيص خط سير مواصلات داخلية لحي أرض السلام تيسيرًا على المواطنين، على أن يكون التمركز أمام مسجد صلاح الدين كتجربة أولية لمدة أسبوع، تستمر في حال نجاحها.

▪️حصر الوحدات السكنية الشاغرة بعمارات الأولى بالرعاية، لسرعة إجراء القرعة وتسليمها للمتقدمين.

▪️زيادة أعمدة الإنارة بحي أرض السلام بمدينة الخارجة، على أن تكون التكلفة مناصفة بين المحافظة وجمعية حي السلام أو الأهالي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.