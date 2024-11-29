السبت 30 نوفمبر 2024
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محافظات

راحتك عندنا، مبادرة مجتمعية لخدمة كبار السن بالوادي الجديد

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

يستعد فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع جمعية الرواد للمعاشات، لتدشين مبادرة تحت مسمى (راحتك عندنا) والتي تهدف إلى توفير جليس لكل أسرة لديها حالة مرضية خاصة أو طفل أو شخص لديه إعاقة تعوقه عن القيام باحتياجاته اليومية.

صرح بذلك الدكتورة عبير متولي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، وأوضحت في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، قائلا: إن خدمات المبادرة تقدم بمقابل مادى للقادرين وبالمجان لغير القادرين لمن يقوم بتقديم الخدمة من المتطوعين

وأكدت مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعى المجتمعى لدى رواد المعاشات وتعريفهم بحقوقهم ولإتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير معاملاتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك من خلال القنوات الشرعية التي وفرتها الدولة لهم والتي أعدت خصيصا لكبار السن ممثلة في الجمعيات الأهلية وغير الأهلية والجمعيات التي ترعى كبار السن.

ومن جانبه، قال أنور فرجه مدير إدارة الخارجة التعليمية الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الرواد للمعاشات، إن الجمعية فى محافظة الوادي الجديد هى أولى الجمعيات على مستوى الجمهورية وإحدى هذه القنوات الشرعية التي تخدم كبار السن.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الرواد للمعاشات بالوادي الجديد، أن هذه المبادرة ستعود بالنفع والفائدة على أسر الرواد المحتاجين لهذه الخدمة، وكذلك خلق وفتح أبواب عمل لكثير من الشباب الراغبين للمشاركة فى هذه المبادرة.

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