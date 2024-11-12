الدماطي: التعديلات الأخيرة للمواصفات القياسية ساهمت في تذليل معوقات صناعة الألبان والعصائر

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، اجتماعا موسعا لشعبة الالبان ومنتجاتها برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس ادارة الغرفة لمناقشة الوضع الحالي والمستقبلي لصناعة الألبان في مصر.

فحص الهيئة القومية لسلامة الغذاء علي مصانع الالبان

كما تم مناقشة قوائم فحص الهيئة القومية لسلامة الغذاء علي مصانع الالبان بجانب خدمات الدعم الفني والاستشاري المقدمة من الغرفة للسادة الأعضاء، وعرض المواصفات التي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس ادارة هيئة المواصفات القياسية المصرية في 18 اغسطس الماضي الي جانب ملاحظات الأعضاء علي مشاريع تعديل المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الشعبة.

وأكد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الغرفة، أن المواصفات التي تم اعتمادها مؤخرا ساهمت بشكل كبير في تذليل العديد من العقبات والتحديات التي واجهتها المصانع في قطاع الألبان ومنتجاتها والعصائر وغيرها من الصناعات الغذائية خلال الفترة الماضية وخاصة المتعلقة بالتصنيع المحلي والتصدير من أهمها قرار زيادة فترة صلاحية الزبادي من 14 يوم الي 30 يوم طبقا للتكنولوجيات المستخدمة في التصنيع وتعديلات المواصفات العامة للعصائر ونكتار الفاكهة والمواصفة العامة للبطاقات والعبوات والبيانات.

واضاف "الدماطي"، أن مجلس ادارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي يدعم بقوة خدمات الدعم الفني التي تقدمها الغرفة للمصانع للتوافق مع متطلبات واشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان إنتاج الغذاء الآمن والصحي للمستهلك المصري والقابل للتصدير حيث تستهدف زيادة تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والدولية، كذلك انضمام عدد أكبر من المصانع الغذائية للهيئة مما يسهم في مضاعفة حجم الإنتاج ورفع مستوى الجودة والتوافق مع متطلبات الأسواق.

وقال الدكتور رضا عبدالجليل مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة، إن الغرفة لعبت دورا بارزًا في حل المشاكل التي تواجه القطاع ووضع المقترحات والحلول بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال المناقشات المفتوحة مع الاعضاء في الاجتماعات الدورية حيث تم التغلب علي اكثر من مشكلة تتعلق بالتصدير بجانب مناقشة المشاكل الخاصة بقوائم الفحص والتفتيش على المصانع مع إدارة التفتيش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وخلال الاجتماع تم عرض المواصفات القياسية لمنتجات الشعبة التي تم اعتمادها مؤخرا، حيث شملت 6 مواصفات وهي المواصفة العامة للجبن، ومواصفة الألبان المبسترة ومنتجات دهن اللبن القابلة للفرد والقشدة والقشدة المجهزة، والحليب المكثف المحلي، والقريش، واللبن المعقم أو المعامل " المعالج " بالحرارة فوق العالية.