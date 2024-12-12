سورة المسد هي من أوائل السور التي نزلت بمكة، فهي السورة السادسة في ترتيب النزول، وكان نزولها بعد سورة «الفاتحة»، وقبل سورة «الكوثر» وهي خمس آيات.

وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة المسد والأحاديث الضعيفة الواردة فيها.

أسماء سورة المسد والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

سميت هذه السورة في أكثر المصاحف (سورة تبت) وكذلك عنونها الترمذي في جامعه وفي أكثر كتب التفسير، تسمية لها بأول كلمة فيها وسميت في بعض المصاحف وفي بعض التفاسير (سورة المسد). واقتصر في الإتقان على هذين.

وسماها جمع من المفسرين (سورة أبي لهب) على تقدير: سورة ذكر أبي لهب . وعنونها أبو حيان في تفسيره (سورة اللهب) ولم أره لغيره وعنونها ابن العربي في أحكام القرآن سورة ما كان من أبي لهب وهو عنوان وليس باسم وهي مكية بالاتفاق.

سنة نزول سورة المسد وسبب نزولها

روي أن نزولها كان في السنة الرابعة من البعثة وسبب نزولها على ما في الصحيحين عن ابن عباس قال: صعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم على الصفا فنادى (يا صباحاه) - ( كلمة ينادى بها للإنذار من عدو يصبح القوم ) فاجتمعت إليه قريش، فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني ؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا ؟ فنزلت تبت يدا [ ص: 600 ] أبي لهب. ووقع في الصحيحين من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى صعد الصفا إلى آخر الحديث المتقدم.

أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

أسماء سورة المسد والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

موضوعات سورة المسد

1- الإخبارُ عن أبي لَهبٍ بالهَلاكِ والخُسرانِ.

2- عدَمُ إِغناءِ مالِه عنهُ ولا كَسْبِه.

3- تَوَعُّدُه وامرأتِه بدُخولِ النَّارِ.

أشار الفيروزآبادي أن هذه السورة ورد فيها حديثان ضعيفان، وإن لم نجدهما في كتب أهل الحديث وعلومه، أو حتى من تكلم بهما، وفي هذا إشارة إلى أنهما قد يكونان ضمن الأحاديث التي لا أصل لها من الأساس، وهما:

1- (منْ قرأَها رجوت أَلا يجمع الله بينه وبين أَبي لهب في دار واحدة).

2- (يا علي مَنْ قرأَها أَعطاه الله ثواب الصّالحين، وله بكلّ آية قرأَها ثوابُ عِتق رقبة).



من هي حمالة الحطب؟

وكانت امرأة أبي لهب، أم جميل أروى بنت حرب بن أمية، سيدة من سادات نساء قريش (أخت أبي سفيان بن حرب)، عونًا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، وكانت شديدة الأذى لرسول الله كزوجها، كشِنٌّ وافق طبقة، فكانت تحمل الشوك والحطب والأذى فتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفها الله بـ {حمالة الحطب}، وقيل كانت تمشي بين الناس بالنميمة، وقال سعيد بن المسيب: قيل إنها كانت لها قلادة فاخرة، فقالت: لأنفقنّها في عداوة محمد، فأعقبها اللّه منها حبلًا في جيدها من مسد النار.



فلما شاركت زوجها في عداوة النبي وحرب دينه، وشدة الأذى له، أشركها الله معه في العذاب فقال تعالى: {وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد} يعني حبل أو طوق من نار تعذب به في جهنم.

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لمّا نزلت: {تبت يدا أبي لهب} أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة، وفي يدها فهر ـ وهو الحجر يملأ الكف ـ وهي تقول:

مذمّمًا أبيْنا.... ودينه قليْنا.... وأمره عصينا

ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول اللّه قد أقبلتْ وأنا أخاف عليك أن تراك، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (إنها لن تراني)، وقرأ قرآنًا اعتصم به، كما قال تعالى: {وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستورًا}، فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر، ولم تر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر! إني أخبرت أن صاحبك هجاني، قال: لا ورب هذا البيت ما هجاك، فولّت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها""أخرجه ابن أبي حاتم"".

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