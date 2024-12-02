الفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود: تتويجي بجائزة «أحسن ممثلة» بالقاهرة السينمائي شرف كبير.. وفيلم «أرزة» ينافس على جوائز الأوسكار 2025 ( حوار )

توجت الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى النجمة اللبنانية دياموند أبو عبود بجائزة أفضل ممثلة للمرة الثانية عن فيلمها المعنون بـ«أرزة»، وهو الفيلم المقرر أن يُمثل لبنان بالمسابقة الرسمية للأوسكار 2025.



وقبل «أرزة» قدمت دياموند أبو عبود نحو 30 عملًا سينمائيًّا وتليفزيونيًّا حظى كثير منها بمشاركات عالمية، منها فيلم “القضية 23”، الذى رشح للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، والفيلم البلجيكى “IN SYRIA” من إخراج فيليب فان ليو.

وسلسلة طويلة من التكريمات النقدية والجماهيرية على أدائها السلس والمتنوع، ومن أهم أعمالها السينمائية: “قضية رقم 23”، “أصحاب ولا أعز”، و”بيروت 6:07”، والتلفزيونية: “البحث عن صلاح الدين” و”The Fixer”.



التقت “فيتو” باللبنانية المتميزة دياموند أبو عبود أفضل ممثلة لعام 2024 بمهرجان القاهرة السينمائى للحديث عن عملها الفائز وحقيقة تمثيله للأوسكار العام المقبل، والسبب وراء اختيارها القاهرة السينمائى كبوصلة للعرض العالمى الأول للفيلم… وإلى نص الحوار:

مع زوجها الفنان هاني عادل



*بدايةً.. ما تعليقك على تتويجك بجائزة أحسن ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ45؟ وما سر اختيارك مصر لاستقبال العرض العالمى الأول لفيلمك «أرزة»؟

شعور الامتنان أكثر ما يسيطر عليَّ، فمهرجان القاهرة السينمائى هو بوصلة لجميع النجوم العرب، وواجهة مشرفة لعرض أفكارنا ورؤيتنا الفنية على مختلف تنوعها.

واختيار «أرزة» للعرض بمهرجان القاهرة السينمائى كان قبل عام، أثناء الدورة الماضية التى ألغيت بسبب الانتهاكات التى تشهدها غزة، واستمرت إدارة المهرجان على قرار عرض العمل عالميًا للمرة الأولى بمهرجان القاهرة وتم عرضه 2024 بدلًا من الدورة المؤجلة 2023، وهو ما ملأ قلبى بالسعادة لإبقاء المهرجان على اختيار عرض فيلمى دون إقصاء بسبب التأجيل،

فالقاهرة السينمائى واحد من أعرق المهرجانات بالشرق الأوسط بلا شك، وجاءت جائزتى الثانية عن الفيلم اللبنانى أرزة بيوم الاستقلال الوطنى للبنان وشعرت أن بلدى تحتضنى وأنا أقدم شيئًا حقيقيًا من أجلها.

*كيف جاءت كواليس تصوير «أرزة» قناص الجوائز بمهرجان القاهرة بأفضل ممثلة وأفضل سيناريو؟ وبرأيك ما سبب الإقبال الجماهيرى عليه طوال أيام عرضه بفعاليات الدورة الـ45؟



فيلم «أرزة» بدأ العمل عليه بين عامى 2015 و2016، إلى أن بدأنا البروفات والتحضيرات فى 2017، ثم انتهينا من تصويره كاملًا فى غضون عام 2022.

وعلى عكس طبيعتى وافقت على “أرزة” عند قراءة سيناريو الفيلم مباشرة، واستغرق العمل وقتًا وجهدًا وتركيزًا كبيرًا للغاية، وتم تحويله من فيلم قصير إلى فيلم روائى طويل لرؤيتنا أن قصة العمل لابد أن يتم سردها بتأنٍ وبوضوح تام وهو ما ظهر على الشاشة.

وتحكى قصة الفيلم عن «أرزة» التى تعيش فى بيروت بجوار شقيقتها الكبرى المضطربة نفسيًا وابنها المراهق “كنان”، وتعول أرزة أسرتها ببيع فطائر منزلية الصنع يوصلها ابنها سيرًا على الأقدام

وفى محاولة يائسة لإنقاذ عملها تسرق سوار أختها العزيز وترهنه لتسديد الدفعة الأولى من ثمن دراجة نارية لتوصيل الطلبات، ولكن الكارثة تحل عندما تُسرق الدراجة، فتنطلق أرزة وكنان فى رحلة بحث عن الدراجة المسروقة عبر بيروت العاصمة المضطربة ولكن النابضة بالحياة ومتعددة الأعراق، لنستعرض كيف تؤثر الحروب والمشاحنات الداخلية والخارجية على جماليات البلد العظيم «لبنان».

*كيف كان التعاون رفقة المخرجة ميرا شعيب التى يمثل فيلم “أرزة” أول مشروع سينمائى طويل لها؟



حساسية القصة وطريقة السرد الرقيقة أصعب ما واجهته بـ “أرزة” وبلا شك فترات التصوير الطويلة التى تطلبت جهدًا وتركيزًا عالى المستوى والحفاظ على الأداء الدرامى رغم مرور السنين.

أما عن ميرا شعيب فهى فنانة كبيرة وهى البطلة الرئيسية للعمل بلا شك، ومثال للاجتهاد الفنى الحقيقي، وإضافة حقيقية لأى فنان أن يدخل لوكيشن واحدًا برفقتها، وشرف لى كون “أرزة” العمل السينمائى الروائى الطويل لها، فهى ودودة ومحترفة سينمائية من طراز رفيع.

*ما حقيقة تمثيل فيلم أرزة لـ لبنان بجوائز الأوسكار 2025؟



نعم.. تم ترشيح «أرزة» لتمثيل لبنان بجوائز الأوسكار 2025، عقب عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي، وأتمنى أن يلقى العمل نجاحًا كما حظى به فى مصر، والأرزة هى شعار لبنان والعلم اللبناني.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

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