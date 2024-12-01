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حوادث

عرض جثة سيدة عثر عليها غارقة في الجيزة على الطب الشرعي

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة مسنة عثر عليها غارقة في مياه النيل بدائرة قسم شرطة إمبابة، علي الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة. 

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، جثة مسنة عثر عليها غارقة في مياه النيل بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان في الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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العثور علي جثة طافية بمياه النيل

تلقى الرائد عصام الشناوي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور علي جثة طافية بمياه النيل بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين انها لمسنة في عقدها السابع لا تحمل أوراق تدل علي هويتها، جري نقل الجثمان إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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قسم شرطة إمبابة الطب الشرعي الإنقاذ النهرى

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