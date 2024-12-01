حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن في الزيتون

أمرت نيابة الزيتون بحبس عاطل متهم بمزاولة نشاط إجرامي في سرقة المساكن، بدائرة قسم شرطة الزيتون 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



ضبط عاطل بتهمة سرقة المساكن

البداية عندما نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص في سرقة المساكن باستخدام أسلوب "كسر الباب".

وبمواجهته، اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة بنفس الأسلوب كما تم بإرشاده ضبط المسروقات التي كانت بحوزة عميلين لأحدهما "حارس عقار" والآخر "تاجر فاكهة وخردة"، والمقيمين بدائرة قسمي شرطة الزيتون والمطرية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

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