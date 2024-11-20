3 قرارات من النيابة بشأن حريق مخزن خردة في إمبابة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي، للتعرف على سبب حريق نشب داخل مخزن خردة فى منطقة إمبابة، للوقوف على ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة باستدعاء مالك المخزن للاستماع لأقواله، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

حريق مخزن في إمبابة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

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