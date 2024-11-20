الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

3 قرارات من النيابة بشأن حريق مخزن خردة في إمبابة

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي، للتعرف على سبب حريق نشب داخل مخزن خردة فى منطقة إمبابة، للوقوف على ملابسات الحادث.

 

وأمرت النيابة باستدعاء مالك المخزن للاستماع لأقواله، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

 

حريق مخزن في إمبابة 

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المعمل الجنائي حريق مخزن غرفة عمليات شرطة النجدة نيابة الجيزة منطقة إمبابة الجيزة

مواد متعلقة

فريق بحث لكشف ملابسات سقوط طفل من علو بإحدى مدارس إمبابة

الأكثر قراءة

غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل صاحبة واقعة الاعتداء على الطفلة

أبرزها تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء وقانون المسئولية الطبية، 6 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

سرقة التيار تكلفك السجن والملايين، عقوبات صارمة بتعديلات قانون الكهرباء

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

مدبولي يكشف تطورات جديدة في مراجعة بعثة صندوق النقد

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

10 صور ترصد استمرار نوة المكنسة وهطول الأمطار في الإسكندرية

منوعات

المزيد

حريق هائل يلتهم مصنعا للنسيج في المغرب

بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الألومنيوم، السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأربعاء

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عبد الفتاح العواري: السلام هو القاعدة الأساسية في الإسلام

رئيس جامعة الأزهر: الرسالات السماوية جاءت لتصون النفس البشرية وتعصم حرمتها

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها  بتحقيق الأمان والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية