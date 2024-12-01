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محافظات

إحالة مدير مدرسة فى كفر البطيخ للتحقيق لمخالفة قرارات الوزارة المنظمة للامتحانات

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

قرر "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إحالة مدير مدرسة بإدارة كفر البطيخ التعليمية للتحقيق، لعدم انضباط وانتظام العملية الامتحانية، ومخالفة القرارات واللوائح الوزارية المنظمة للامتحانات، والتى أثرت بشكل سلبى على انتظام سير امتحانات شهر نوفمبر.

وكيل الوزارة يشدد علي عدم التهاون في حق الطلاب

 

وشدد "وكيل الوزارة" على أنه لن يسمح بالتهاون في حق أبنائنا الطلاب، وسيتم توقيع العقوبات على كل من يخالف النظام والقوانين، ويقصر في حق الطلاب ومستقبلهم التعليمي.

 

"عمارة" في جولة مفاجئة لمدارس كفر البطيخ

 

وكان  "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، قد تفقد اليوم  مدارس البساتين الإعدادية المشتركة والعوامر للتعليم الأساسي والسلام الإبتدائية المشتركة بإدارة كفر البطيخ التعليمية وذلك للاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

وتابع "وكيل الوزارة" الفصول الدراسية للمراحل الإبتدائية والإعدادية وقاعات رياض الاطفال وحجرات الأنشطة المدرسية، مناقشا الطلاب فيما يتعلق بسير العملية التعليمية وايضا أعمال التقييمات الأسبوعية والشهرية.

وحرص "عمارة" علي متابعة مستوى الطلاب وأدائهم فى القراءة والكتابة، موجها بوضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى بعضهم.

وأطمأن "وكيل الوزارة" على نظافة المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية، مشيرًا إلي الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

 

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التربية والتعليم السيد محمد عبد اللطيف الشهابي القراءة والكتابة دمياط محافظ دمياط وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وزير التربية والتعليم و امتحانات شهر نوفمبر

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