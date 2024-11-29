انطلاق منافسات النسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية الداخلية بمدينة الطور

انطلقت أولى فعاليات التصفيات الداخلية لأولمبياد المحافظات الحدودية النسخة الخامسة داخل مدينة طور سيناء بالاستاد الرياضي في لعبة كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية بنات وألعاب القوى والشطرنج، استعدادا لصعود الفرق الفائزه بخليج العقبة وخليج السويس ثم النهائي على مستوي المحافظ.

فعاليات الأولمبياد على مدار شهرين في العديد من الألعاب الرياضية

الجدير بالذكر، تنفذ فعاليات الأولمبياد على مدار شهرين في العديد من الألعاب الرياضية لشباب وفتيات 6 محافظات هى ( جنوب سيناء وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح بالإضافة إلى شمال سيناء )، وبالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف ومراكز الشباب والأندية الرياضية والجامعات الأهلية والحكومية والخاصة.



وتختتم الفعاليات بـ محافظة شمال سيناء في ألعاب كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة والكاراتيه وألعاب القوى والسباحة والشطرنج وتنس الطاولة علاوة على كرة السرعة للبنين والبنات.

يأتى هذا بالتزامن مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات شبابنا وإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابي ومثمر مما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بعصب الأمة وقوتها.



وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره واحمد مسعد وكيل المديرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.