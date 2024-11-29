السبت 30 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق منافسات النسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية الداخلية بمدينة الطور

اولمبياد المحافظات
اولمبياد المحافظات الحدودية، فيتو

انطلقت أولى فعاليات التصفيات الداخلية لأولمبياد المحافظات الحدودية النسخة الخامسة داخل مدينة طور سيناء بالاستاد الرياضي في لعبة كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية بنات وألعاب القوى والشطرنج، استعدادا لصعود الفرق الفائزه بخليج العقبة وخليج السويس ثم النهائي على مستوي المحافظ.

فعاليات الأولمبياد على مدار شهرين في العديد من الألعاب الرياضية

الجدير بالذكر، تنفذ فعاليات الأولمبياد على مدار شهرين في العديد من الألعاب الرياضية لشباب وفتيات 6 محافظات هى ( جنوب سيناء وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح   بالإضافة إلى شمال سيناء )، وبالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديرية التربية والتعليم  والأزهر الشريف  ومراكز الشباب والأندية الرياضية والجامعات الأهلية والحكومية والخاصة.


وتختتم الفعاليات بـ محافظة شمال سيناء في ألعاب كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة  والكاراتيه وألعاب القوى والسباحة والشطرنج وتنس الطاولة علاوة على كرة السرعة للبنين والبنات.

يأتى هذا بالتزامن مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات شبابنا وإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابي ومثمر مما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بعصب الأمة وقوتها.


وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره واحمد مسعد وكيل المديرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة طور سيناء جنوب سيناء شمال سيناء ألعاب كرة القدم

مواد متعلقة

محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس الأوبرا لبحث إقامة فعاليات ثقافية لجذب السائحين

زراعة جنوب سيناء تنهي استعداداتها لموسم الشتاء

الأكثر قراءة

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق

الجيش الأمريكي يعلن وصول الجنرال جيفرز إلى لبنان لتولي رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

يلا نعمل سيئة جارية، زلة لسان لـ شيرين بحفل الكويت تضعها في موقف محرج

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ

خلي الشعب ياكل، انخفاض كبير في أسعار 5 أنواع من الجبن بالأسواق

الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات

منوعات

المزيد

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

والد إيلون ماسك يدعو إلى إنجاب على طريقة "الخيول"

بـ 6.2 مليون دولار، مالك موزة الحائط يفي بوعده ويأكلها

باقة ورد تتسبب بمقتل أم لستة أطفال في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الأزمة الأخيرة.. ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية