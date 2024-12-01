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تموين الإسكندرية يشن حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار

تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة، يأتي ذلك بتوجيهات من  الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وبتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة التموينية على أماكن تعبئة المواد الغذائية والبقالين التموينيين وقطاع أسواق السجائر.

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فقد قامت إدارة تموين شرق برئاسة  رضا حسن مدير الإدارة وإشراف  أحمد حسن رئيس الرقابة و نبيل عسكر ومحمود رضوان مفتشى الإدارة و سليمان ناصر و تامر علوانى إدارة تموين شرق بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين

حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار في الإسكندرية 

 

 بحملات أسفرت عن ضبط ورشة لتعبئة مواد غذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم ضبط وتحريز الأصناف والكميات الأتية  ٩٠ شيكارة كسر أرز زنة الشيكارة الواحدة ٢٥ كجم بإجمالى ٢٢٥٠ كجم غير صالح للاستهلاك الآدمي  و ٢١ شيكارة أرز زنة الشيكارة ٢٥ كجم بإجمالى ٥٢٥ كجم بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية و١٠٥ بالتة أرز معبأ زنة التالتة الواحدة ٢٠ كجم بأجمالى ٢١٠٠ كجم

 

كما تم تحرير محضر تصرف لبدال تموينى فى كميات سلع تموينية وهى كالاتى ٣٤٩٥  كيس سكر تمويني زنة الكيس واحد كجم و٣١٩٢ زجاجة زيت تموينى سعة ٨٠٠ مللي وتحرير محضر ضبط بازار لحيازته سجائر أجنبية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها وتم التحفظ على عدد ٢٥٩ علبة سجائر متنوعة


و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

 

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مديرية تموين الإسكندرية المهندس السيد حرز الله محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد تموين شرق

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