الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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اقتصاد

تحديث الصناعة ينظم ورشة عمل عن إعادة تدوير مخلفات قصب السكر والإنتاج الأنظف

ورشة مركز تحديث الصناعة،
ورشة مركز تحديث الصناعة، فيتو

 عقد مركز تحديث الصناعة   ورشة عمل بعنوان إعادة تدوير مخلفات قصب السكر والإنتاج الأنظف، وبحضور أكثر من 14 عضوًا من أعضاء تكتل العسل الأسود بنجع حمادي بمحافظة قنا. 

 ويأتي هذا استمرارًا للتعاون المثمر والبناء بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفي اطار مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد.

 

دراسة إعادة تدوير واستغلال مخلفات قصب السكر الناتجة من صناعة العسل الأسود

وقام أحمد  الشرقاوي القائم بأعمال مدير إدارة التكتلات الاقتصادية بمركز تحديث الصناعة وفي حضور  أحمد كحله مدير التكتلات الزراعية ببرنامج التنمية المحلية بشرح وتعميم دراسة إعادة تدوير واستغلال مخلفات قصب السكر الناتجة من صناعة العسل الأسود "مصاصة القصب" والتي تسمى الباجاس فى صناعة لب الورق او المصبعات الخشبية او ادخالها في صناعة الأعلاف.

 

كما قام الدكتور مصطفى فاضل مدير البحث والتطوير بشركة طنطا موتورز والمتخصصة في إنتاج الآلات الزراعية لعرض خطوط الإنتاج واسعارها والتي تساعد في تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات اقتصادية.

 

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مركز تحديث الصناعة إعادة تدوير مخلفات قصب السكر مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية تكتل العسل الاسود

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