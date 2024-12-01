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احتفالات كبرى بعيد أبو سيفين في كنيسته بالإسكندرية

احتفالات كبرى بعيد
احتفالات كبرى بعيد أبو سيفين في كنيسته بالإسكندرية

تستعد كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم أبي سيفين بعبد القادر بحري بمحافظة الإسكندرية للاحتفال بعيد أبي سيفين في جو من البهجة والروحانية، حيث تم تعليق الزينة والإضاءة الكبرى على جدران الكنيسة من الخارج، مع حضور المصلين  إلى الكنيسة للمشاركة في الصلوات والطقوس الدينية الخاصة بالعيد.

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أسبوع من الاحتفال بعيد أبو سيفين

وبدأت الاحتفالات من يوم الخميس الماضي وتستمر حتى الأربعاء المقبل بعيد الشهيد أبو سيفين.

وقال القس سرابيون بدري كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم وابو سيفين بمنطقة عبد القادر بحري، أن عشية عيد الشهيد أبي سيفين في كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم أبي سيفين بعبد القادر بحري سوف تكون مساء يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، وذلك تحت رعاية الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة.

وأضاف كاهن الكنيسة، أن العشية سوف تكون بحضور القمص رويس مرقص، كاهن كنيسة العذراء بمنطقة غبريال ووكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية السابق، وتشهد تطييب الرفات وزفة روحية كبرى.

كنيسة أبو سيفين.. منارة روحية في منطقة عبد القادر

تُعتبر كنيسة أبي سيفين من أكبر الكنائس المكرسة لاسم الشهيد في منطقة عبد القادر بحري، وتخدم قطاعًا واسعًا يشمل المناطق الصحراوية بين الإسكندرية والبحيرة. 

ومع قرب موعد الاحتفالات، تزداد أعداد المصلين الذين يأتون من مختلف المناطق للمشاركة في طقوس الصلاة والاحتفال بعيد القديس الشهيد.

وتستقبل الكنيسة كل عام المصلين والزوار لتقديم الصلوات والاحتفال بحياة الشهيد أبي سيفين، الذي يُعد من أبرز شهداء الكنيسة القبطية. وقد أكدت الكنيسة أنها أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال الحشود، حيث تم تزيين الكنيسة بإضاءة ملونة وصور للقديس أبي سيفين التي تعكس الحياة والتاريخ الديني لهذا القديس.

وتتسم احتفالات هذا العام بجو من الروحانية، حيث يشارك المصلين في صلوات وتسابيح تتزامن مع صوم الميلاد المجيد، كما تشهد الكنيسة عرضًا لصور القديس أبو سيفين التي تجسد جوانب من حياته وتضحياته.

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كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم بمحافظة الاسكندرية بعيد أبي سيفين القس سرابيون بدري

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