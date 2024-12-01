الأحد 01 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

في اليوم العالمي، ​5 تعليمات من هيئة الدواء للحماية من فيروس الإيدز

اليوم العالمي لمرض
اليوم العالمي لمرض الإيدز

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في اليوم العالمي لمكافحة مرض الإيدز.

اليوم العالمي لمرض الإيدز 

وتضمنت نصائح هيئة الدواء المصرية:


١-الالتزام بالاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى عن طريق الدم الملوث

٢- عدم مشاركة شفرات الحلاقة أو فرش الأسنان مع شخص آخر

٣-عدم مشاركة أى حقن الدواء مع أي شخص آخر

٤ - استخدام السرنجات لمرة واحدة والتخلص منها بشكل آمن.​

٥-ضرورة إجراء الاختبار للكشف عن الإصابة بمرض الإيدز وبدء العلاج في أسرع وقت عند الشك في الإصابة.​

 

وتحيي دول العالم في ١ ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمرض الإيدز للتوعية بالمرض وطرق الإصابة به وطرق علاجه وحث الحكومات في كل دول علي مكافحة مرض الإيدز وإعادة تأكيد التزام الدول بالقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية.

اليوم العالمي لمرض الإيدز 2024

يهدف الاحتفال باليوم العالمي لمرض الإيدز لمنع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية وتوفير الخدمات الأساسية لجميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. 

اليوم العالمي لمرض الإيدز


يعاني معظم الأشخاص من مرض قصير يشبه الأنفلونزا بعد أسبوعين إلى ستة أسابيع من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ويستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين.

بعد اختفاء هذه الأعراض، قد لا يسبب فيروس نقص المناعة البشرية أي أعراض لسنوات عديدة، على الرغم من أن الفيروس يستمر في إتلاف جهاز المناعة لدى الإنسان.

هذا يعني أن العديد من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لا يعرفون أنهم مصابون.

ويجب على أي شخص يعتقد أنه قد يكون مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية إجراء الاختبار.

وبحسب المعهد الوطني للصحة NHS الأمريكي فإن  طرق العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية تشمل:

ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق سوائل جسم الشخص المصاب. ويشمل ذلك السائل المنوي والسوائل المهبلية والدم وحليب الثدي.

وفيروس الإيدز فيروس هش ولا يبقى خارج الجسم لفترة طويلة ولا يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق العرق أو البول أو اللعاب.

تشمل الطرق الأخرى للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ما يلي:

١- مشاركة الإبر أو الحقن أو غيرها من معدات الحقن.


٢- الانتقال من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.
 

الإيدز 
الإيدز 

تشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
 

الطريقة الوحيدة لتشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية هي إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الدم.


التشخيص المبكر يعني أنه يمكن بدء العلاج في وقت أقرب، مما قد يحسن فرص  السيطرة على الفيروس، ويقلل من خطر الإصابة بمرض أكثر خطورة ويقلل من فرصة نقل الفيروس إلى الآخرين.

نصيحة مهمة يجب اتباعها لتجنب مضاعفات مرض السكر

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أعراض الإصابة بمرض الإيدز 

 

من جانبها كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الإصابة بمرض الإيدز منها:

١- تورم الغدد اللمفاوية.

 

٢- فقدان الوزن.

 

٣- الحمى.

 

٤- الإسهال.

 

٥- السعال.

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