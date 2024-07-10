الأربعاء 10 يوليو 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية الأردني يؤكد أهمية إنهاء الأزمة السورية

وزير الخارجية الأردنى،
وزير الخارجية الأردنى، فيتو

أعلن وزير الخارجية الأردني،  أيمن الصفدى، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطى ، عن أهمية إنهاء الأزمة السورية التي تعاني منها المنطقة، مشيرًا إلى الآثار السلبية التي تترتب على هذه الأزمة بما في ذلك تهريب المخدرات إلى المملكة الأردنية والتهجير القسري.

وأكد الصفدي أن الحل النهائي للأزمة السورية يجب أن يقوم على أسس تحرير سوريا من الإرهاب وتأمين عودة النازحين واحترام وحدة التراب السوري. 

كما شدد على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة الإنسانية والسياسية.

وأضاف أن الأزمة السورية لها تأثيرات واسعة النطاق تمتد إلى دول المنطقة بما في ذلك مصر ولبنان، بالإضافة إلى تأثيرها على أوروبا.

وفيما يتعلق بالجهود الدولية، أشار الوزير إلى وجود موقف دولي موحد تجاه الأزمة السورية، مع توضيح الشروط المطلوبة لرفع العقوبات عن سوريا، مؤكدًا أهمية التعاون مع الحكومة السورية والمجتمع العربي والدولي لتخطي هذه الأزمة وتخفيف تبعياتها.

جلسة مباحثات موسعة 

وترأس وزيرا خارجية مصر والأردن جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع إكس، إن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ونظيره الأردنى أيمن الصفدى، تناولا خلال جلسة المباحثات الموسعة مختلف مجالات التعاون الثنائي، والتشاور حول القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها الحرب في قطاع غزة ومخاطر التصعيد فى لبنان، وسوريا، وأمن البحر الأحمر.

شكيل الحكومة المصرية الجديدة

جدير بالذكر أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، استقبل نظيره الأردني أيمن الصفدي بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية.

ويأتى ذلك في زيارة هي الأولى لوزارة الخارجية عقب تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.

وعقد الوزيران عقد جلسة مباحثات منفردة استعرضا خلالها أوجه التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية.

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وزير الخارجية الاردني مصر والاردن لبنان سوريا امن البحر الاحمر غزة

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