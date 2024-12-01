طارق فهمي: الأزمة السورية تمر بمنعطف خطير والسيناريوهات المستقبلية تتجه نحو التصعيد

قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن الأزمة السورية تمر بمرحلة حرجة للغاية بعد وصول هيئة تحرير الشام إلى مطار حلب، وهو ما يفتح الباب أمام مجموعة من السيناريوهات المحتملة التي قد تؤثر بشكل كبير على مجريات الأحداث في المنطقة.

وأوضح أن السيناريوهات المقبلة قد تتعلق بثلاث مناطق رئيسية هي حلب، إدلب، وحماة، وقد تمتد الأوضاع لتشمل اللاذقية وحمص، في الوقت الذي يبدو فيه أن "نظام سوريا البيضاء" (نظام شمال غرب سوريا) لن يكون له تأثير ملحوظ.

وأكد الدكتور فهمي لـ فيتو أن الأزمة السورية قد تشهد أحد سيناريوهين رئيسيين.

الأول هو "سقوط المدن السورية تباعًا"، وهو أمر وارد بالنظر إلى غياب دور حاسم من قبل القوى الإقليمية مثل إيران وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، رغم الدعم العسكري الذي تقدمه هذه الأطراف للنظام السوري. ورغم الضربات التي وجهها النظام إلى مقرات هيئة تحرير الشام، فإن الوضع يبدو هشًا في العديد من المناطق.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في "الإنهاك التدريجي للطرفين"، مما سيؤدي إلى تأثير مباشر على التعاون مع الجانب التركي أو القوى الإقليمية الأخرى.

فهمي: التصعيد في سوريا قد يؤدي إلى نتائج سلبية

وأضاف الدكتور فهمي أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى نتائج سلبية، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في التنبؤ بقوة ومتانة النظام السوري في الوقت الحالي.

وقال إن هناك أطرافًا إقليمية أخرى قد يكون لها دور فاعل في تطور الأحداث، مثل السعودية، مصر، والأردن، خاصة في ظل توسع العمليات العسكرية التي قد تمتد إلى العراق ولبنان، مما سيزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

ورغم التوترات الحالية، أشار الدكتور طارق فهمي إلى أنه من المبكر القول بأن النظام السوري سيسقط بشكل كامل، ولكنه أكد أن تأثيره في الوضع الحالي أصبح محدودًا، مضيفا أن هذا التصعيد العسكري سيكون له تداعيات مستقبلية معقدة على المنطقة، ولن يكون تأثيره مقتصرًا على سوريا فقط.

وأوضح أن السيناريوهات التي تواجه النظام السوري في هذه المرحلة هي "صعبة ومعقدة"، ومن غير الممكن تحديد مجريات الأزمة بدقة، في ظل تدخلات عدة أطراف إقليمية ودولية تسعى لتحقيق مصالحها في المنطقة.

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